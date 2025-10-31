Stres test pred žirijem: Čija će replika ribljeg jela podbaciti?

Kandidati u stres testu večeras će doznati kako su replicirali riblje jelo koje potpisuje mladi crnogorski chef Željko Vukičević. Gostujući chef sa žirijem će analizirati njihova jela i odlučiti tko je imao najmanje uspjeha u repliciranju. U potrazi za savršenstvom, neki će se kandidati naći na rubu svojih mogućnosti.

Foto: Nova Tv

- Najveći nedostaci na mom jelu su ti da mi je pukla riba. Gljive su mi se činile previše pečene - priznat će Zoran Đošić, ne skrivajući razočaranje, ali i svjestan da je dao sve od sebe da izvrši zadatak. Chef Vukičević promatrat će njihove tanjure s pažnjom i iskrenošću.

- 'Plejting' izgleda apstraktno - zaključit će gledajući jedan od tanjura.

Nakon stres testa i ispadanja jednog od kandidata, uslijedit će timski izazov, ali ovoga puta samo s dva tima – crvenim i plavim. Crveni tim predvodit će Krunoslav Jarić, a plavi Barbara Grubišić. Kako će se natjecatelji snaći u profesionalnoj kuhinji, kuhajući prvi put za veći broj ljudi, ne propustite doznati u novoj uzbudljivoj epizodi MasterChefa.

Foto: Nova Tv