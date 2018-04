BB striperi su par: Nemoralnih ponuda ima, a ljubomore nema

S obzirom na to da je prošlo više od 70 dana otkako su stanari u izolaciji, Big Brother ih je odlučio nagraditi 'vrućim' striptizom. Tena Miličić (24) i njezin dečko Kristijan Musić (26) iz Zagreba, posjetili su u nedjelju trenutno najpoznatiju kuću u Hrvatskoj kako bi zabavili stanare. Stanar Antonio Benčak (21) plesačicu je tražio broj, a Lucija Stojak (23) i Ana Marković (27) striperu nisu dale da napusti show.

- Nisam imala tremu dok sam plesala pred stanarima. Bilo je jedino nezgodno što nismo točno znali kada nastupamo. Stanari su imali pravo odabrati vrijeme kada žele da im se pridružimo. Cijelu večer čekala sam našminkana, a oko 2.30 nazvali su nas da dođemo u redakciju - rekla nam je Tena.

Foto: Facebook

Muški dio kuće, sjedio je na kauču u dnevnoj sobi, kada im je kroz vrata ušla striptizeta u mantilu. Zavrtjela se oko šipke i počela plesati, a dečki su se zadovoljno osmjehivali.

Foto: RTL

- Bilo mi je simpatično to što je Tomislav spavao dok sam plesala. Ostali stanari su ga budili, ali on je bio pijan i umoran pa nije ni reagirao. Inače, ne pratim toliko reality, ali on i Anezi su mi najsimpatičniji - priznala je plesačica.

Foto: RTL

- Cijeli dan dobivala sam poruke podrške od prijatelja. Ekipa iz 'poledance' svijeta bila je oduševljena. Zanimljivo je da su me se sjetila i djeca iz Crvenog križa gdje sam godinama volontirala. Nisam dobila ni jedan negativan komentar, osim što su ljudi pisali da sam striptizeta - kazala je Tena koja se godinama bori protiv poistovjećivanja striptizeta i poledance plesačica.

Foto: Facebook

S Kristijanom živi već neko vrijeme, a u vezi su godinu i pol dana. Smatraju da u njihovom odnosu nema mjesta ljubomori i ponosni su na ono što rade. Upoznali su se na Zrću gdje je ona odrađivala sezonu.

Foto: Facebook

- Ovim poslom bavim se sedam godina. Ima mnogo odricanja, ne možeš izlaziti s društvom u klubove, ići na rođendanske proslave, a ljeta su uvijek radna. Ljudi misle da je to doći, otplesati, uzeti novce i otići kući. To doista nije tako. Svakodnevno moraš trenirati, nekoliko sati putovati do grada u kojem nastupaš, mijenjaš dan za noć - priznala je Tena koja koju jedan dio obitelji podržava, dok drugi dio nije toliko zadovoljan njenim izborom zanimanja.

Tena je, od kada se bavi go-go plesom, imala nekoliko neugodnih situacija. Nepoznati muškarac joj je neprestano pokušavao 'ugurati' deset kuna u gaćice bez obzira na to što ga je stalno odbijala.

Čovjek ju je u jednom trenutku zgrabio i povukao za kosu. Kaže i to da ljudi često misle kako živi na 'visokoj nozi', ali priznaje da je ovo daleko od takvog života.

Foto: Facebook

- Preko sezone možeš jako dobro zaraditi, zimi je već malo teže, ali jedina prosječna hrvatska plaća se zaradi. Ne jedemo kavijar kako neki ljudi misle - našalila se Tena.

Foto: Facebook

Kada je Kristijan ušao u spavaću sobu i skinuo uniformu, nastala je prava euforija. Stanarke su počele vrištati i plesati oko njega na pjesmu 'Rockabye' glazbenika Seana Paula i Anne-Marie.

Foto: RTL

- Najglasnija je bila Lucija koja je cijelo vrijeme vikala 'dođi mami'. Kada sam stavio njene ruke na svoja prsa skroz je podivljala. Nije me htjela pustiti iz prostorije, pratila me u ispovjedaonicu gdje me cijelo vrijeme grlila i ljubakala - kaže nam Kristijan.

Foto: RTL

Kristijan dodaje, kako mu je najneugodnije bilo nastupati pred svojom djevojkom, iako ona ne vidi nikakav problem što je on često okružen djevojkama.

Foto: RTL

- U ovom poslu često dobivam nemoralne ponude. Žene skroz podivljaju kada dođem, nekad moram bježati iz stana, a jednom su me čak pratile do automobila i bacale mi novce. Najveću napojnicu dobio sam u Bosni oko 2500 kuna od jedne djevojke - kazao je Kristijan koji se prošle godine potukao u splitskom klubu kada ga je jedan dečko uhvatio za spolni organ.