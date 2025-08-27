Obavijesti

ZA NJEGA DOBRE VIJESTI

Sud zbog zastare odbacio tužbu protiv zloglasnog P. Diddyja

Foto: LUCAS JACKSON/REUTERS

Odbačene su i optužbe protiv njegovih tvrtki Bad Boy Entertainment i Combs Enterprises. No, iako mu je ova tužba pala u vodu, Diddy se i dalje suočava s desecima drugih parnica

Dok čeka presudu u saveznom kaznenom postupku, reper Sean 'Diddy' Combs može upisati malenu pravnu pobjedu. Sud u New Yorku odbacio je građansku tužbu muškarca koji ga je optužio da ga je 2015. godine drogirao i seksualno napao u noćnom klubu, piše TMZ.

Tužitelj, naveden samo kao John Doe, podnio je tužbu u veljači ove godine. Tvrdio je da je kao 23-godišnji izvođač u usponu nastupao u klubu u Los Angelesu, gdje je bio i Diddy. Prema njegovim riječima, netko mu je podmetnuo piće nakon čega je izgubio svijest, a probudio se dok ga je glazbeni mogul navodno seksualno napadao.

Uz to, tvrdio je da mu je Diddy prijetio uništenjem karijere ako se usprotivi.

FILE PHOTO: Metropolitan Museum of Art Costume Institute Gala - Rei Kawakubo/Comme des Garcons: Art of the In-Between - Arrivals
Foto: LUCAS JACKSON/REUTERS

Sutkinja je slučaj odbacila zbog zastare. U vrijeme navodnog događaja rok za podnošenje takve tužbe bio je pet godina. Novi zakon iz 2019., koji je zastaru produžio na 20 godina, ne može se primijeniti unatrag.

Osim optužbi protiv samog Combsa, odbačene su i one protiv njegovih tvrtki - Bad Boy Entertainment i Combs Enterprises. Ovo je jedna od nekoliko građanskih tužbi koje su mu u posljednje vrijeme pale u vodu, ali deseci drugih i dalje su aktivni. U međuvremenu, kazneni postupak protiv Diddyja ide svojim tijekom. Presuda se očekuje 3. listopada.

FILE PHOTO: 2018 Vanity Fair Oscar Party - Arrivals - Beverly Hills
Foto: DANNY MOLOSHOK/REUTERS

