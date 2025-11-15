Obavijesti

Show

Komentari 2
SVI JE HVALE

Misica Laura ponovno oduševila fanove! Evo kako je izgledala na reviji dok je šetala u badiću...

Piše Sara Študir,
Čitanje članka: 2 min
Misica Laura ponovno oduševila fanove! Evo kako je izgledala na reviji dok je šetala u badiću...
1
Foto: Instagram

Domaća kandidatkinja za prestižnu titulu svoje je obožavatelje iznenadila vještim hodom pored bazena, a oni je nisu propustili nahvaliti u komentarima

Hrvatska kandidatkinja za Miss Universe, Laura Gnjatović, u kupaćem je kostimu i cipelama s visokom petom vješto 'prošetala' uz bazen prilikom natjecanja u kupaćim kostimima. Čak tri videa svog spretnog hoda podijelila je i sa svojim pratiteljima na Instagram profilu.

VELIKA FAVORITKINJA Borba za Top 30! Misica Laura pozvala cijelu Hrvatsku da glasa za nju: 'Trebam vašu pomoć!'
Borba za Top 30! Misica Laura pozvala cijelu Hrvatsku da glasa za nju: 'Trebam vašu pomoć!'

Laura je za ovu reviju odjenula jednodijelni bijeli kupaći kostim dugih rukava s cifom na sredini te zabavnim plavim uzorkom. Dugu smeđu kosu jednostavno je raspustila, a lice je ukrasila decentnom šminkom, dok je na ušima imala velike 'hoop' naušnice. Misica koja je visoka nevjerojatnih 191 centimetar, na noge je obula zlatne štikle.

Uz jedan je video misica napisala: 'Uživala sam u svakom znojnom trenutku!', a ispod objava lijepe Zadranke nanizali su se komentari oduševljenih obožavatelja. 'Odlična', 'Idemo osvojiti titulu!', 'Žena koja je za 5 klasa iznad svih', 'Agencija koja ju prva ‘ugrabi’ za revije i reklame napravit će posao života...', samo su neke od lijepih riječi koje je dobila.

Posebnu je pohvalu dobila i od jednog od najpoznatijih hrvatskih influencera, Marka Cuccurina, koji joj je napisao: 'Ajmo Lauraaaa, braavoooo'. Lauru je njegov komentar očito posebno dirnuo pa ga je 'lajkala' i napisala: 'A srce', dodavši prigodne emojije.

Podsjetimo, Laura je jedna od kandidatkinja koje se na Talandu natječu za prestižnu titulu. Djevojka, kojoj predviđaju veliki uspjeh na ovom svjetski poznatom izboru ljepote, ne ističe se samo svojim izgledom i impozantnom visinom, već i predivnom osobnošću. Osim što studira sestrinstvo i radi u jednoj dubrovačkoj poliklinici, Laura je i odbojkašica koja redovno trenira.

KOME IDE TITULA? Pravila Miss Universe mijenjala su se kroz povijest: Udane žene i majke mogu u borbu za krunu
Pravila Miss Universe mijenjala su se kroz povijest: Udane žene i majke mogu u borbu za krunu

Osim toga, govori tri strana jezike, a uz modu se zanima i za umjetnost te prirodu. Ova misica ima vremena i za humanitarne projekte pa je tako nedavno u Dubrovniku organizirala i modnu reviju, od koje je prihod bio namijenjen onima kojima je pomoć najpotrebnija.

Foto: Jure Paljetak

Budući da natjecanje za titulu Miss Universe ulazi u presudnu fazu, domaća predstavnica u pomoć je pozvala cijelu Hrvatsku. Na svom je Instagram profilu istaknula koliko joj je važna podrška te sve pratitelje zamolila da glasaju za nju kako bi se plasirala u Top 30. Glasati za Lauru mogu oni stariji od 14 godina putem službenih stranica i aplikacije Miss Universe.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Nevjerojatne promjene: Oni su se zbog uloga debljali i skidali kile, satima stavljali maske...
PREDANI GLUMCI I GLUMICE

Nevjerojatne promjene: Oni su se zbog uloga debljali i skidali kile, satima stavljali maske...

Prije 45 godina Robert De Niro je zbog filma "Razjareni bik" nabavio 25 kilograma, a to mu je narušilo zdravlje. Jacob Elordi je zbog Čudovišta 10 sati sjedio na šminkanju. Brojni glumci su tijekom karijere drastično mijenjali izgled. Neki su gubili kile, neki ih dobivali, drugi su izbrijali obrve, nosili lažne zube...
FOTO Samo luksuz u Dubaiju! Maja i Šime uskočili u kupaće kostime i osvježili se u bazenu
VRUĆE, VRUĆE!

FOTO Samo luksuz u Dubaiju! Maja i Šime uskočili u kupaće kostime i osvježili se u bazenu

Maja Šuput objavila je nove fotografije s putovanja u Dubai, a s njome je i Šime Elez. Sudeći prema fotografijama, luksuzni odmor se nastavlja i to u bazenu uz piće, a temperature? Maja ističe da idu do 35 stupnjeva!
Nedugo nakon što je izdala svoj novi spot, obožavatelje Stele Rade šokirao je Tik Tok video...
SADA JE SVE OK

Nedugo nakon što je izdala svoj novi spot, obožavatelje Stele Rade šokirao je Tik Tok video...

Pjevačica koja je nedavno obožavatelje zbunila objavama na svom Instagram profilu, zbog hitne je situacije prekinula koncert popularne pjevačice

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025