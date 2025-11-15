Misica Laura ponovno oduševila fanove! Evo kako je izgledala na reviji dok je šetala u badiću...

Hrvatska kandidatkinja za Miss Universe, Laura Gnjatović, u kupaćem je kostimu i cipelama s visokom petom vješto 'prošetala' uz bazen prilikom natjecanja u kupaćim kostimima. Čak tri videa svog spretnog hoda podijelila je i sa svojim pratiteljima na Instagram profilu.

Laura je za ovu reviju odjenula jednodijelni bijeli kupaći kostim dugih rukava s cifom na sredini te zabavnim plavim uzorkom. Dugu smeđu kosu jednostavno je raspustila, a lice je ukrasila decentnom šminkom, dok je na ušima imala velike 'hoop' naušnice. Misica koja je visoka nevjerojatnih 191 centimetar, na noge je obula zlatne štikle.

Uz jedan je video misica napisala: 'Uživala sam u svakom znojnom trenutku!', a ispod objava lijepe Zadranke nanizali su se komentari oduševljenih obožavatelja. 'Odlična', 'Idemo osvojiti titulu!', 'Žena koja je za 5 klasa iznad svih', 'Agencija koja ju prva ‘ugrabi’ za revije i reklame napravit će posao života...', samo su neke od lijepih riječi koje je dobila.

Posebnu je pohvalu dobila i od jednog od najpoznatijih hrvatskih influencera, Marka Cuccurina, koji joj je napisao: 'Ajmo Lauraaaa, braavoooo'. Lauru je njegov komentar očito posebno dirnuo pa ga je 'lajkala' i napisala: 'A srce', dodavši prigodne emojije.

Podsjetimo, Laura je jedna od kandidatkinja koje se na Talandu natječu za prestižnu titulu. Djevojka, kojoj predviđaju veliki uspjeh na ovom svjetski poznatom izboru ljepote, ne ističe se samo svojim izgledom i impozantnom visinom, već i predivnom osobnošću. Osim što studira sestrinstvo i radi u jednoj dubrovačkoj poliklinici, Laura je i odbojkašica koja redovno trenira.

Osim toga, govori tri strana jezike, a uz modu se zanima i za umjetnost te prirodu. Ova misica ima vremena i za humanitarne projekte pa je tako nedavno u Dubrovniku organizirala i modnu reviju, od koje je prihod bio namijenjen onima kojima je pomoć najpotrebnija.

Foto: Jure Paljetak

Budući da natjecanje za titulu Miss Universe ulazi u presudnu fazu, domaća predstavnica u pomoć je pozvala cijelu Hrvatsku. Na svom je Instagram profilu istaknula koliko joj je važna podrška te sve pratitelje zamolila da glasaju za nju kako bi se plasirala u Top 30. Glasati za Lauru mogu oni stariji od 14 godina putem službenih stranica i aplikacije Miss Universe.