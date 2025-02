Sudac u srpskom 'MasterChefu' podržao studente pa ostao bez angažmana: 'Izbacili su me...'

Poznati srpski kuhar Branko Kisić otkrio je da mu je prije desetak dana predstavnik produkcije 'MasterChef Srbija' usmeno najavio da, zbog njegove otvorene potpore studentskim prosvjedima koji tresu Srbiju, nije podoban za snimanje treće i četvrte sezone tog popularnog kulinarskog serijala.

O tome se kuhar oglasio i na svom Instagramu, a među ostalim naveo je i da mu je bilo veliko zadovoljstvo prenositi svoje znanje, strast i ljubav prema kuhanju kandidatima, kao i gledateljima.

- Ovom prilikom ovu informaciju potvrđujem javno, u znak solidarnosti sa svima onima koji ovih tjedana, zbog borbe za pravdu i bolje sutra, trpe pritiske, prijetnje i otkaze. Hvala na svoj podršci koju sam od građana i kolega dobio proteklih dana otkada je ova vijest objavljena! Idemo dalje - napisao je na Instagramu pa dodao:

Foto: Instagram screenshot

- Bilo mi je veliko zadovoljstvo sudjelovati u serijalu i surađivati s kolegama Nenadom Atanaskovićem i Filipom Ćirićem, kao i sa svim natjecateljima.

Ubrzo nakon vijesti o izbacivanju oglasio se i njegov kolega Nenad Atanasković koji je napisao da osjeća pritisak javnosti, no da se on ne bavi politikom. Dodao je i kako ne 'podržava odluku da Branko napusti emisiju'.

- Politici nije mjesto u MasterChefu, sportu, umjetnosti ili bilo kojoj drugoj sferi koja bi trebala da spaja ljude, a ne da ih dijeli. Ostajem tu, borim se i borit ću se. Na svoj način. Čistog obraza i s mirom u duši - dodao je, među ostalim, Atanasković.

Kisić se zatim oglasio i kazao da ne podržava 'izljeve bijesa i mržnje prema kolegama', ali i da ne podržava 'izvrtanje istine i bježanje od odgovornosti koje su se pojavile u Nenadovoj izjavi'.

Foto: Instagram screenshot

- Važno je da svi znate da ja nisam napustio MasterChef, da sam iz serije izbačen, i to vrlo jasno i jednostavno – zbog podrške studentima, i to tri dana prije kastinga za novi krug natjecatelja. Svi su se osjećali loše i neugodno, svi su se čudili i bili ljuti, te im je bilo žao. I ja iskreno vjerujem da je tako. Ali su svi odlučili zadržati svoje pozicije i nastaviti dalje kao da se to nije dogodilo. Odlučili su se, radi boljeg društva, boriti snimanjem MasterChefa, prihvaćajući čin cenzure - napisao je Kisić.

Podsjetimo, studenti i građani prosvjeduju od kraja prošle godine, nakon što je 1. studenog u padu nadstrešnice na Glavnoj željezničkoj stanici u Novom Sadu poginulo 15 osoba. U blokadama su najmanje 63 fakulteta pet državnih sveučilišta, dva privatna fakulteta i četiri visoke strukovne škole.