'Superman' Christopher Reeve doživio je kobnu nesreću, a do kraja je pomagao drugima

Svijet je obišla vijest da se Will Reeve, sin legendarnog glumca Christophera Reevea, oženio 17. siječnja u Miamiju za svoju zaručnicu Amandu Dubin. Christopher je bio puno više od glumca koji je svijetu podario najpoznatijeg filmskog Supermana. Njegov život, obilježen vrtoglavim uspjehom i nezamislivom tragedijom, postao je svjedočanstvo nevjerojatne snage ljudskog duha, pretvarajući ga iz filmskog idola u istinskog heroja i inspiraciju milijunima ljudi diljem svijeta.

Rođen 25. rujna 1952. u New Yorku u imućnoj obitelji, Reeve je odmalena pokazivao strast prema glumi. Nakon studija na prestižnim sveučilištima Cornell i Juilliard, gdje je sklopio doživotno prijateljstvo s Robinom Williamsom, njegov talent nije dugo ostao neprimijećen. Godine 1978. dobio je ulogu koja će mu zauvijek promijeniti život. Iako je bio relativno nepoznat, pobijedio je više od dvije stotine kandidata za ulogu Clarka Kenta, odnosno Supermana.

Foto: Youtube/screenshot

Za ulogu je prošao kroz rigoroznu fizičku transformaciju, dodavši gotovo 14 kilograma mišićne mase na svoju vitku građu. Film "Superman" postigao je golem uspjeh, zaradivši više od 300 milijuna dolara na svjetskim blagajnama i lansiravši Reevea u zvjezdanu orbitu. Njegova interpretacija, koja je vješto balansirala između nespretnog Clarka Kenta i svemogućeg Supermana, postavila je standard za sve buduće superherojske filmove.

Iako zahvalan na slavi, Reeve se borio da ne ostane zarobljen u jednoj ulozi. U godinama koje su slijedile, pažljivo je birao projekte koji su pokazivali njegovu glumačku svestranost. Ostvario je zapažene uloge u romantičnoj drami "Somewhere in Time" (1980.) te u hvaljenom filmu "Na kraju dana" (1993.), ulozi na koju je, prema riječima njegova sina, bio najponosniji. Privatno, život mu je bio ispunjen. Iz dugogodišnje veze s Gae Exton imao je sina Matthewa i kćer Alexandru. Godine 1992. oženio se glumicom i pjevačicom Danom Morosini, s kojom je dobio sina Williama, koji se 17. siječnja oženio s Amandom Dubin u Miamiju.

Manje je poznato da je ovaj američki glumac 80-ih godina čak dva puta snimao filmove u Hrvatskoj. Prvi, 'Avijatičar', snimao je 1984. u okolici Rijeke, koja je 'odglumila ' sjeverozapad SAD-a. Reeve je glumio američkog pilota iz 1920-ih, a sve scene letenja nad Hrvatskom tada je sam odradio u kokpitu aviona. Reeve je, naime, imao pilotsku dozvolu i sam je vozio avion na snimanju.

Foto: Youtube/screenshot

Reeve se u tadašnju Jugoslaviju vratio 1988. Tada je nekoliko mjeseci u Hrvatskoj snimao 'Veliki bijeg 2', ratnu priču u nastavcima. Dao je i intervju za domaće medije koji je prenio Yugopapir. U njemu je rekao što misli o Zagrebu, u kojem je bio smješten, kako se zabavlja u stankama između snimanja te kako mu se općenito sviđa glumački život.- Zagreb je divan grad i mjesto za lutanje. Kada sam slobodan, volim na biciklu otići nekamo u okolicu, u prirodu - rekao je Reeve koji je već prvoga dana u Zagrebu.

Dana 27. svibnja 1995. godine, život Christophera Reevea iz temelja se promijenio. Tijekom konjičkog natjecanja u Virginiji, njegov konj je naglo stao pred preprekom, zbacivši ga sa sedla. Pao je na glavu, slomivši prva dva vratna kralješka. Ozljeda je bila katastrofalna, ostavivši ga paraliziranim od vrata naniže i ovisnim o respiratoru do kraja života. U početnim trenucima, shrvan bolom i spoznajom o svojoj budućnosti, pomišljao je na samoubojstvo. Ključnu ulogu u njegovom oporavku odigrala je supruga Dana, čija mu je bezuvjetna ljubav i podrška dala snagu da nastavi dalje.

Foto: Fredrik Varfjell/NTB/profimedia

Nakon nesreće, Reeve je pronašao novu svrhu. Postao je jedan od najglasnijih svjetskih zagovornika za osobe s ozljedama leđne moždine. Osnovao je Zakladu Christopher & Dana Reeve koja je prikupila stotine milijuna dolara za istraživanja, posebice na polju matičnih stanica. Svojom slavom neumorno je lobirao za bolju zdravstvenu skrb i prava osoba s invaliditetom. Vratio se i svojoj prvoj ljubavi, režirajući nagrađivani film "In the Gloaming" (1997.) i glumeći u preradi Hitchcockovog klasika "Prozor u dvorište" (1998.).

Christopher Reeve preminuo je 10. listopada 2004. u 52. godini od zatajenja srca uzrokovanog infekcijom. Iza sebe je ostavio nasljeđe koje nadilazi filmsko platno. Njegova priča ostaje vječni podsjetnik na to da pravi heroji nisu definirani nadljudskim moćima, već hrabrošću, otpornošću i nesebičnom borbom za druge.

