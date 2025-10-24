Obavijesti

FOTO Blanka Vlašić podijelila fotografiju sina, pogledajte što je mališan naslijedio od oca

FOTO Blanka Vlašić podijelila fotografiju sina, pogledajte što je mališan naslijedio od oca
Blanka je na svom Instagram profilu objavila fotografiju malenog sinčića Monda na kojoj je dječak okrenut leđima. Objava je privukla pažnju pratitelja budući da Blanka rijetko objavljuje privatne fotografije

Blanka Vlašić, višestruka svjetska i europska prvakinja u skoku u vis, već godinama plijeni pažnju ne samo svojim sportskim uspjesima, već i privatnim životom kojeg rijetko iznosi u javnost. Ipak, učinila je iznimku objavivši na Instagram profilu fotografiju sina Monda, na kojoj dječak uživa u slanoj sobi, a okrenut je leđima.

Foto: Instagram/Blanka Vlašić

Svi su odmah primijetili kako dječak ima plavu kosu, poput svog oca.

Blanka često ističe koliko je majčinstvo promijenilo njezin život, donijelo novu perspektivu i omogućilo joj da svoje iskustvo i disciplinu iz sporta prenese u roditeljstvo. Iako je poznata po svojoj disciplini i profesionalnosti na atletskim natjecanjima, Blanka priznaje da je majčinstvo ujedno i najizazovnija i najljepša uloga u životu.

Podsjetimo, Blanka je sina Monda dobila sa suprugom Rubenom van Guchtom, belgijskim sportskim novinarom. Par se vjenčao 2022. godine, a njihov je brak tema medija jer su priznali da su u otvorenoj vezi. 

Bivša atletičarka početkom se ljeta pojavila na Sunset Sports Festivalu u Zadru, i to kao ambasadorica sporta za djecu. Pažnju je privukla svojom pozitivnom energijom i porukama podrške najmlađima, no mnogi su primijetili kako ne nosi vjenčani prsten. 

