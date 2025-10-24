FOTO Blanka Vlašić podijelila fotografiju sina, pogledajte što je mališan naslijedio od oca

Blanka Vlašić, višestruka svjetska i europska prvakinja u skoku u vis, već godinama plijeni pažnju ne samo svojim sportskim uspjesima, već i privatnim životom kojeg rijetko iznosi u javnost. Ipak, učinila je iznimku objavivši na Instagram profilu fotografiju sina Monda, na kojoj dječak uživa u slanoj sobi, a okrenut je leđima.

Foto: Instagram/Blanka Vlašić

Svi su odmah primijetili kako dječak ima plavu kosu, poput svog oca.

Blanka često ističe koliko je majčinstvo promijenilo njezin život, donijelo novu perspektivu i omogućilo joj da svoje iskustvo i disciplinu iz sporta prenese u roditeljstvo. Iako je poznata po svojoj disciplini i profesionalnosti na atletskim natjecanjima, Blanka priznaje da je majčinstvo ujedno i najizazovnija i najljepša uloga u životu.

Podsjetimo, Blanka je sina Monda dobila sa suprugom Rubenom van Guchtom, belgijskim sportskim novinarom. Par se vjenčao 2022. godine, a njihov je brak tema medija jer su priznali da su u otvorenoj vezi.

Bivša atletičarka početkom se ljeta pojavila na Sunset Sports Festivalu u Zadru, i to kao ambasadorica sporta za djecu. Pažnju je privukla svojom pozitivnom energijom i porukama podrške najmlađima, no mnogi su primijetili kako ne nosi vjenčani prsten.