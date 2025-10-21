Obavijesti

'JAUCI SU DRAMATIČNI'

Supruga Andrije Miloševića je pokazala kako muškarac pod gripom izgleda i nasmijala sve

Supruga Andrije Miloševića je pokazala kako muškarac pod gripom izgleda i nasmijala sve
Curi mu nos i kiše, ali nema temperaturu, hoda po kući kao da umire i to kad smogne snage da ustane iz kreveta, napisala je na storiju supruga srpskog glumca

Supruga glumca Andrije Miloševića, Sandra Tomić objavila je na svom Instagram profilu kako je njen muž bolestan i nasmijala pratitelje.

Objavila je fotku na kojoj Andrija leži na krevetu zamotan u deku i izgleda malaksalo zbog gripe.

- Curi mu nos i kiše, ali nema temperaturu, hoda po kući kao da umire i to kad smogne snage da ustane iz kreveta. Jauci su dosta dramatični - stoji u objavi.

Glumac i njegova supruga postali su roditelji u veljači 2022. Andrija je ranije govorio o svom iskustvu roditeljstva te kako je njihov sin postao središnji dio njihovih života.

- Kad dođe vrijeme za putovanje, putujemo svi zajedno. Mi smo kao vlak, lokomotiva s vagonima. Idemo, idemo i nema stajanja! S Reljom sve ide, super je, super je dečko! Pomiješao je osobine oboje. I moja Sandra je glumica. I naš sin Relja bit će vjerojatno glumac, a možda i redatelj, nikad se ne zna. I neću imati ništa protiv, obećavam ti to sada - rekao je glumac za srpske medije.

Ove godine je 24 dana prije rođendana, svom sinu posvetio emotivno pismo.

- Razgovaraj, misli, ljuti, smij, uživaj, ne uživaj, nadaj se, razočaravaj, ženi, razvodi, tuguj, mudruj, putuj. Rađaj, sahranjuj, čekaj, žuri, uspori, jedi, gladuj, gledaj u zvijezde. Da, da, tako si mali. Moraš voljeti, moraš. Voli. Teško je, mislit će da si slab. Napadat će te, prepoznavat će čovjeka u tebi. Zbog toga će ti se smijati. Tad opet pogledaj u zvijezde. Da, da, tako si veliki. Našoj mladosti i svima onima koji nisu zatvorili srce za ljubav, dušu za vjeru u bolje sutra i snagu da ustraju u onom u što vjeruju.

