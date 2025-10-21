Supruga Andrije Miloševića je pokazala kako muškarac pod gripom izgleda i nasmijala sve

Supruga glumca Andrije Miloševića, Sandra Tomić objavila je na svom Instagram profilu kako je njen muž bolestan i nasmijala pratitelje.

Objavila je fotku na kojoj Andrija leži na krevetu zamotan u deku i izgleda malaksalo zbog gripe.

Foto: Instagram

- Curi mu nos i kiše, ali nema temperaturu, hoda po kući kao da umire i to kad smogne snage da ustane iz kreveta. Jauci su dosta dramatični - stoji u objavi.

Glumac i njegova supruga postali su roditelji u veljači 2022. Andrija je ranije govorio o svom iskustvu roditeljstva te kako je njihov sin postao središnji dio njihovih života.

- Kad dođe vrijeme za putovanje, putujemo svi zajedno. Mi smo kao vlak, lokomotiva s vagonima. Idemo, idemo i nema stajanja! S Reljom sve ide, super je, super je dečko! Pomiješao je osobine oboje. I moja Sandra je glumica. I naš sin Relja bit će vjerojatno glumac, a možda i redatelj, nikad se ne zna. I neću imati ništa protiv, obećavam ti to sada - rekao je glumac za srpske medije.

Ove godine je 24 dana prije rođendana, svom sinu posvetio emotivno pismo.

- Razgovaraj, misli, ljuti, smij, uživaj, ne uživaj, nadaj se, razočaravaj, ženi, razvodi, tuguj, mudruj, putuj. Rađaj, sahranjuj, čekaj, žuri, uspori, jedi, gladuj, gledaj u zvijezde. Da, da, tako si mali. Moraš voljeti, moraš. Voli. Teško je, mislit će da si slab. Napadat će te, prepoznavat će čovjeka u tebi. Zbog toga će ti se smijati. Tad opet pogledaj u zvijezde. Da, da, tako si veliki. Našoj mladosti i svima onima koji nisu zatvorili srce za ljubav, dušu za vjeru u bolje sutra i snagu da ustraju u onom u što vjeruju.