Supruga glumca kojem se sudilo za ubojstvo pokazala je bujni dekolte nakon operacije grudi

Hilaria Baldwin šokirala je brojne posjetitelje na ovogodišnjoj dodjeli 'Gotham Awards' u New Yorku. Naime, supruga Aleca Baldwina pozornost je plijenila zablistavši u prilično izazvanoj haljini. Također, u emisiji 'The Baldwin', koja prikazuje njezin obiteljski život, otkrila je i da se nakon sedam trudnoća odlučila na estetsku operaciju kako bi se ponovno osjećala dobro u vlastitom tijelu.
- Zbog dojenja koje je trajalo godinama, odlučila sam napraviti malo 'podizanje'. Bila je to odluka zbog mene same, da se osjećam dobro, i to je sasvim u redu - istaknula je Hilaria.
- Trudna sam i/ili dojim već više od deset godina. Mislim da mi je ovo prvi put da nisam ni jedno ni drugo otkad sam postala majka - dodala je Baldwin.
Na crvenom se tepihu Hilaria pojavila u izazovnoj mini haljini s korzetom dubokog dekoltea, a kombinaciju je upotpunila srebrnim štiklama. S druge strane, Alec, u klasičnom crnom smokingu, ostao je vjeran svom prepoznatljivom stilu. Inače, Alec i Hilaria upoznali su se još 2011, dok su godinu dana kasnije uplovili i u bračnu luku, a nedavno je Hilaria, u podcastu 'Uncut and Uncensored' progovorila i o izazovima u 13 godina dugom braku s glumcem, posebice kada je velika razlika u godinama, kao što je i njihovu slučaju.
- Ne vjerujem da je razlika u godinama samo broj. Barem ne u našem slučaju. Ima 26 godina više iskustva. Ponekad je to prednost, a ponekad razlog da potražimo malo terapije - prokomentirala je Baldwin tada.
Podsjetimo, danas Alec i Hilaria ponosni roditelji čak sedmero zajedničke djece: Carmen (12), Rafael (10), Leonardo (9), Romeo (7), Eduardo (5), Maria Lucia (4), Ilaria (3), dok Alec iz prvog braka ima i kći Ireland Baldwin (30).
