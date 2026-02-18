Naši su nam prijatelji nabavili novo prstenje, ispunili spavaću sobu cvijećem i svijećama te smo obnovili zavjete iz kreveta, ispričala je Kimberly
Supruga Jamesa Van Der Beeka: U tajnosti smo obnovili zavjete dva dana prije njegove smrti
Samo dva dana prije nego što je glumac James Van Der Beek, zvijezda kultne serije 'Dawson's Creek', zauvijek sklopio oči, njegova supruga Kimberly ispunila mu je posljednju želju. U njihovoj spavaćoj sobi, prikovan za krevet, glumac je još jednom izrekao sudbonosno 'da' ženi s kojom je proveo gotovo 15 godina i dobio šestero djece. James je preminuo 11. veljače nakon teške borbe s rakom debelog crijeva. Imao je 48 godina.
Kimberly je ispričala kako se sve odigralo u samo 48 sati. Uz pomoć najbližih prijatelja, uspjeli su organizirati ceremoniju koja je istovremeno bila i oproštaj i proslava njihove ljubavi. James je bio preslab da ustane, pa je njihova spavaća soba postala sveto mjesto posljednjeg zavjeta.
- Odluku smo donijeli dva dana unaprijed, a naši su nam prijatelji nabavili novo prstenje, ispunili spavaću sobu cvijećem i svijećama te smo obnovili zavjete iz kreveta - rekla je Kimberly u prvom potresnom intervjuu za časopis People.
Bila je to, kako kaže, 'jednostavna, predivna i dirljiva' ceremonija. Uz njih su bili samo članovi obitelji i šačica najbližih prijatelja, dok su se deseci drugih uključili putem Zooma. Poseban ugođaj stvorio je njihov prijatelj, multiinstrumentalist Poranguí.
- Svirao je najljepšu glazbu - prisjetila se Kimberly, a sve je zaokružio izvedbom pjesme 'Somewhere Over the Rainbow'.
Njihova ljubavna priča bila je poput filmske. Započela je 2009. godine, tijekom putovanja u Izrael, gdje ih je spojio slučajan susret. Sve se nakon tog odvijalo vrtoglavom brzinom. Samo godinu dana kasnije, 1. kolovoza 2010., vjenčali su se na intimnoj ceremoniji u Tel Avivu. Dobili su šestero djece koja su bila centar njihovog svijeta: kćeri Oliviju (15), Annabel (12), Emiliju (9), Gwendolyn (7) te sinove Joshuu (13) i Jeremiaha (4).
Javnost nije dugo znala za glumčevu bitku. Iako mu je rak debelog crijeva u trećem stadiju dijagnosticiran još u kolovozu 2023., James je tu vijest odlučio podijeliti tek u studenom 2024. Nažalost, ta iscrpljujuća borba ostavila je razorne posljedice. Obitelj je ostala ne samo slomljenog srca, nego i pred financijskim slomom.
Shrvani prijatelji obitelji stoga su, nedugo nakon Jamesove smrti, pokrenuli GoFundMe kampanju kako bi Kimberly i djeci pomogli da prebrode natjteže dane.
- Troškovi Jamesova liječenja i produljena borba protiv raka ostavili su obitelj bez sredstava. Naporno rade kako bi ostali u svom domu i osigurali djeci nastavak školovanja i stabilnost u ovom nevjerojatno teškom razdoblju - stoji u opisu kampanje.
Reakcija ljudi bila je nevjerojatna. U rekordnom roku prikupljeno je više od 2,6 milijuna dolara, a među donatorima su se našla i velika imena poput redatelja Stevena Spielberga i glumice Zoe Saldañe.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+