Jelena Đoković (34), supruga najpoznatijeg tenisača svijeta, Novaka Đokovića (33), globalna je direktorica i suosnivačica zaklade 'Novak Đoković' koja se bavi ranim razvojem djece i predškolskim obrazovanjem u Srbiji.

Poznata kao 'žena iz sjene', prošlog tjedna je otvorila dušu u emisiji srpske K1 televizije ‘Ko sam tebi i šta sam sebi’ te je progovorila o brojnim detaljima koji intrigiraju javnost godinama.

- Kada sam dobila djecu poželjela sam im biti najbolji učitelj pa sam sebe dovela do stupnja da štrebam kao luda na temu roditeljstva i psihologije odrastanja, razvoja mozga, razvoja emocija. Između ostalog kroz tu moju strast sam s našim timom u Novak Đoković Fondaciji' razvila programe baš za roditelje poput mene koji žele naučiti više, koji žele naučiti od nekog tko ima više iskustva, ali da ne budu savršeni - rekla je Jelena koja je, kako kaže, u prošlosti zamišljala da će biti manje eksponirana u javnosti.

- On je odrastao u uvjetima gdje je sanjao da bude voljen, viđen, da stoji na vrhu svijeta, da svi znaju za njega, dok sam ja sanjala potpuno drugačiji san. Ja sam željela biti uspješna žena iz sjene, ali nisam u sjeni baš u potpunosti - rekla je Jelena kroz smijeh pa se dotakla Novakovog roditeljstva.

- Novak je stvarno divan otac i jako to dobro radi, ali njegov kapacitet za tu vrstu koncentracije koju djeca zahtijevaju je limitiran jer on ima previše obaveza. U tom kontekstu mislim da smo jako dobar tim zato što je meni veliko zadovoljstvo biti. Mi vrlo dobro znamo što su Novakove potrebe i svi se mi uklapamo u te potrebe. To je manje glamurozno reći, ali je istina i Novak je toga svjestan. I njegovi roditelji i njegova braća, mi smo svi podređeni tom velikom uspjehu, svjetskom uspjehu - ispričala je Jelena, koja sa Novakom ima sina Stefana i kći Taru.

Nedavno su, kaže, odlučili da ona i djeca više ne putuju s Novakom.

- Nedavno smo razgovarali o tome zašto ne putujemo više s njim. Djeca su odrasla, žele imati prijatelje, žele ići u svoj vrtić, imati svoje rutine, svoj parkić, poznate lokacije i da znaju gdje su. Njima je zanimljivo otići na tjedan ili dvije negdje, međutim dinamika našeg putovanja je uglavnom takva da mi poznajemo hotelske sobe, poznajemo put do teniskih terena i poznajemo lokalne parkiće mjesta u kojim smo - ispričala je.

Njen muž, Novak Đoković je 2017. šokirao svijet tenisa kada je prešao na vegansku prehranu.

- Interesantno je da sam prvi put saznala za veganstvo kroz post. Postoje datumi koje naša vjera nalaže kada treba da iščistimo tijelo i duh kako bi mogli bolje živjeti. Ja volim zdrav život, volim tu energiju koju mogu nositi kroz sve što radim - kaže i dodaje kako je s veganstvom započela na fakultetu u Milanu, gdje si nije mogla priuštiti dobru hranu i smještaj, ali i zbog straha od bolesti.

- I to je najgori način da počnete i ne bih nikoga savjetovala da bilo što radi iz straha. Ja se trudim da to ne radim iz straha. Ja se nisam hranila skupom hranom tijekom studentskih dana. Naravno, kasnije sam mogla da jedem skupu hranu zahvaljujući novcu koji imamo - kaže i dodaje da se promjena dogodila kada je postala majka, jer je htjela najzdravije mlijeko za svoju djecu dok ih je dojila.

- Novak nije postao vegan pod mojim utjecajem. Novak je najbolji na svijetu, on je single champion, sam je na terenu, ne može njega neko natjerati na nešto. Mi smo tim i to mi je jako bitno da kažem, nisam ja njega tjerala na nešto, niti je on mene. Zajedno smo sve istraživali. On je prvi krenuo na veganstvo. Ja sam bila veliki mesojed, i jako ga volim još uvijek, ali ga ne jedem. Ja se dobro osjećam i meni je to bio cilj da nađem način kako da živim ovaj život budna, s energijom, zdrava. Mi primjenjujemo to i u našoj kući, a naša djeca uvijek imaju izbor - objasnila je Jelena.

Đokovići su zajedno 15 godina, a Jelena kaže da su jako slični, strastveni i jedno drugome oslonac.

Njena uloga je da njemu olakša put prema vrhu.

- Ja doživljavam da sam jedna vrsta aerodroma koji prima letove, prima informacije, daje direkcije isključivo vođena onim što Novak želi i onim što ide u njegovu korist. Tako da vodim njegove timove, u smislu komunikacije, njegovog nacionalnog i globalnog PR-a i njegovih marketinških aktivnosti. Ja sam to studirala i radila sam s ljudima koji su mnogo iskusniji od mene i od kojih sam puno učila. Moja prednost je bila što sam jako dobro poznavala Novaka, pa sam mogla doslovno prenijeti njegovu riječ, a da se on ne mora time baviti, i da budem ta koja nadgleda da se sve provede do kraja kako je on zamislio - kaže.

- On sve što govori, govori iskreno, ja mu samo kažem kada treba pričekati pravi trenutak da kaže stvari koje žele. Ne mogu ga uvijek svi razumjeti. Ovdje u Srbiji će ga razumjeti za određene stvari, u inozemstvu za druge. Pričekati pravi trenutak, to je bitno, kao što ne troši svoju energiju na prvom meču već u finalu. Njegov tim je skoncentriran da on apsolutno briljira kada treba. To je i moja uloga - rekla je Jelena.

Osvrnula se i na to da Novakove poraze za razliku od njega, teže podnosi.

- Novak ne voli gubiti, ali je stvarno postao dobar u tome. Ja nisam dobra u tome zato što znam koliko se on trudio i užasno mi je krivo. Puno sam plakala poslije njegovih propuštenih šansi, a opet nisu propuštene jer je svaku iskoristio na najpametniji mogući način i briljirao nakon toga - priznala je i dodala da su joj najveća pomoć roditelji, naročito njezin tata bez čije podrške ne bi mogla izdržati ovakav tempo života.

- Previše sam se unijela u ulogu toga da sam žena nekog najboljeg u nečemu. Vrlo sam zahvalna na tome što sam ja Novakova životna partnerica i on je zahvalan. Ali sam mislila da moram biti nešto posebno, a ne samo Jelena, a on me voli baš samo kao Jelenu - zakjučila je.