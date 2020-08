Suprugu je skrivao od javnosti, a baka je otkrila da su u vezi...

<p>Glumac <strong>Chadwick Boseman</strong>, koji se proslavio ulogom Marvelovog superjunaka 'Crne pantere' u velikom hitu iz 2018. godine, preminuo je u 44. godini. </p><p>Njegov agent objavio je da iza slavnog glumca ostaje partnerica <strong>Taylor Simone Ledward</strong> i jedan od roditelja. Par nije imao djecu. No tko je zapravo tajnovita Taylor koja se rijetko kada pojavljivala s Chadwickom u javnosti? </p><p>Prije šest godina diplomirala je na sveučilištu u Kaliforniji. Dugogodišnja želja bila joj je ostvariti se u glazbenoj industriji, a tijekom studija bila je glavna pjevačica školskog jazz benda. </p><p>Paparazzi su Bosemana i Ledward prvi put 'uhvatili' 2015. u zračnoj luci u Los Angelesu. Tek dvije godine nakon viđeni su zajedno ispred studija talk showa 'Jimmy Kimmel Livel'. </p><p>Par je rijetko kada pričao o privatnom životu. Naime, 2018. Taylorina baka potvrdila je kako je par u ljubavnom odnosu u intervjuu za In Touch. </p><p>Glumac je tek 30. ožujka 2019. prvi put potvrdio kako je već neko vrijeme u vezi i to na 50. dodjeli NAACP Image Awards odnosno dodjela nagrada za posebna postignuća osoba drugačije boje kože u području filma. </p><p>- Simone, ti si uz mene svakog dana. Volim te - rekao je glumac nakon što je primio nagradu. U listopadu 2019. procurile su informacije kako se par zaručio. Zaruke su, navodno, 'pale' tijekom odmora u Malibuu u Kaliforniji, a datum vjenčanja nije poznat. </p><p>Ledward je bila uz njega u posljednjim trenucima, a tajnu o njegovoj bolesti čuvala je četiri godine. </p><p> </p><p> </p>