Šuput: Kod nas si pošten Hrvat tek kad si u braku i dobiš djecu

Pjevačica Maja Šuput Tatarinov (40) udala se za Nenada Tatarinova (34) u svibnju ove godine, a nedavno je rekla kako je u 'friškom' braku normalno planiranje djece. No otkrila je kako joj takva pitanja već pomalo idu na živce te kako takva pitanja više ne može shvatiti.

- Nije to gumb koji stisneš i onda se odjednom porodiš. Postoje ljudi koji ne mogu imati djecu, srećom, nisam ta, ali je to pitanje neugodno. Dok se nisam udala, maltretirali su me pitanjima kad ću se udati, sad kad sam se udala, pitaju me kad će dijete, a kad rodim, vrlo vjerojatno pitat će me hoće li drugo. Valjda kad sve to ispuniš, onda si Hrvat, katolik, pošten čovjek. Sve ostalo što radiš ništa je ako nisi ispunio te ciljeve - objasnila je iskreno pjevačica za Tportal.

No Maja ne skriva da Nenad i ona često razgovaraju o djetetu i da oboje žele postati roditelji. Ipak, kako kaže, ne žele ništa forsirati. Možda naprave bebu kad jednom odu na odmor, kaže Maja.

Dok Maja želi sina, njezin suprug želi kćer, a našli su i ime ukoliko se ostvari Nenadova želja. Ipak, najvažnije im je da je dijete zdravo, a spol je manje važan.

- Grubnić već priprema styling. Stalno mi govori da će to biti najdizajniranija beba. Njemu bi više odgovaralo da je curica - kaže Maja za koju je stilist Marko Grubnić (37) jednom prilikom rekao da je njegova jedina prijateljica na estradi. Em poslovno surađuju, em se druže i privatno te odlaze na zajednička putovanja. Za svaki nastup joj osmišljava styling i trudi se da Maja ima modnu kombinaciju koju ne može svatko odjenuti.

- Njegove ideje su fantastične. Srećković je jer ima moju karticu i nema limit pa se može izraziti na svoj način. Naravno, pazimo da ne bude skuplja pita od tepsije - nahvalila je Maja svog prijatelja. Pjevačica se smatra jednom od najzaposlenijih žena na domaćoj estradi.

- Pjevanje mi nije dovoljno jer imam energije još i nedjeljom, ponedjeljkom i utorkom. Uvijek sam bila kreativna, a danas je novost da imam svoj kolač. To je jedan od onih užitaka kada ga pogledaš, ne da ti nije krivo, nego želiš počiniti grijeh još jednom - objasnila je Maja, koja je poznata kao jedna od najvećih gurmanica u Hrvatskoj. Redovito ide i u teretanu, pomaže joj da iz sebe isprazni nervozu, bijes i sve ono što pojede i popije.

- Ja ne znam kako ja nisam prase, ljudi, ja toliko jedem. Kad meni muž kaže 'kako toliko jedeš, kako je moguće da toliko jedeš i da tako izgledaš'. Moraš ići na moje koncerte, skakati, pa malo se nervirati zbog posla i tako se to potroši - kaže Maja.

