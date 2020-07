Šurjak mami uzdahe na Hvaru: Prošetala je u vrućim hlačicama

Splićanku njezini pratitelji nerijetko hvale na račun njezina izgleda. Ona tvrdi kako je za sve zaslužna majka priroda i njezina kozmetičarka. Radi punom parom, ali često stigne 'opaliti' pokoju provokativnu fotogtafiju

<p>Sportska novinarka <strong>Mirta Šurjak </strong>(34) radi punom parom, a na Hvaru je pronašla vremena pa je 'okinula' i jednu fotografiju. Naravno, standardno u provokativnom izdanju. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Odjenula je bijeli kombinezon i sandale te mrežaste čarape, a kombinaciju je upotpunila ružičastom torbicom. </p><p>- Na mom je brodu samo ženska posada - napisala je Mirta kratko u opis fotografije, citirajući pjesmu <strong>Alke Vuice</strong> (59). Pozirala je pokraj broda na Starom Gradu na otoku Hvaru. </p><p>Njezini pratitelji standardno su joj uputili komentare na račun njezina izgleda. </p><p>- Zgodna si, zračiš nekom posebnom energijom - pisali su joj.</p><p>Atraktivnu Mirtu nerijetko njezini pratitelji obasipaju komentarima, a nerijetko su joj i predbacivali kako su za njezin izgled zaslužne plastične operacije. No, Splićanka tvrdi kako je za sve zaslužna isključivo majka priroda i njezina kozmetičarka. Tim ljudi brine o njoj, ali na prirodan način. </p><p>Neki su joj u komentarima pisali kako joj nedostaje i muška posada, aludirajući pritom na Mirtin ljubavni status. No ona o tome ne želi ništa otkrivati.</p><p>- Nemam tip muškaraca i neću vam sada odgovoriti na to pitanje u smislu 'privlače me plavi ili crni'. To je površno razmišljanje. Privlači me prije svega kad osoba ima karakter, kad je iskrena do kraja, ne volim ženskaroše. Volim normalne i iskrene muškarce. Kada to nađete, onda to treba čuvati poput pravog dijamanta - otkrila je kratko Šurjak u nedavnom razgovoru za 24sata. </p><p><strong>POGLEDAJTE 24 PITANJA S MIRTOM ŠURJAK: </strong></p><p> </p><p> </p><p> </p>