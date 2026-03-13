Survivor: Žuto pleme na vijeću u rukavicama. 'Siguran sam u to'

Nakon poraza žutog plemena na poligonu, u središtu pozornosti naći će se njihovi igrači koji moraju odlučiti koja će svoja dva natjecatelja poslati u eliminacijsku bitku protiv Dunje i Maje iz zelenog tima. Pred Rokom, natjecateljem s ogrlicom osobnog imuniteta zbog koje mora direktno imenovati jednu osobu za eliminaciju, velika je odgovornost i odluka koja bi mogla obilježiti odnose u plemenu.

Iako su naizgled i žuti i zeleni tim još uvijek suzdržani, oprezni i diplomatski nastrojeni, bez velikih istupa i izravnih sukoba, u oba tima postoje kandidati koje velik dio njihovog tima ocjenjuje kao manje poželjnim članovima. Roko će, unatoč pritisku, ostati miran i uvjeren u svoj izbor. „Apsolutno sam siguran u svoj izbor“, reći će na pitanje je li siguran u odluku koju će donijeti večeras.

Dok će dio žutog plemena kao kriterij naglašavati učinak na poligonima, dio će se ipak voditi međuljudskim odnosima. Marko će jasno poručiti: „Osobno ću dati sve od sebe da bude najpošteniji izbor, da ne ispadne sad da nekoga idem nominirati zbog nečeg nebitnog.“ U isto vrijeme, Roko će tvrditi da njegova odluka neće izazvati ozbiljnije podjele jer je, kako će reći, za to još prerano. „Stvarno smatram da je jednostavno i previše rana faza da bi došlo do nekih podjela“, objasnit će.

Ana Mamut će priznati da se iza diplomatskih odgovora krije oprez i ljudski strah. „Ipak smo i na televiziji, ne želi se nitko ni osramotiti, niti reći nešto da bi ispadali glupi“, komentirat će Ana, dajući do znanja koliko su svi još uvijek na oprezu.

Večer na plemenskom vijeću donijet će sudar različitih kriterija, osobnih procjena i tihih savezništava, a žuto pleme morat će odabrati dvoje koji će svoju poziciju braniti u areni. Jedan pogrešan potez mogao bi ih skupo stajati.

Tko će biti odabran za eliminaciju i kome će to biti zadnja borba u Survivoru, ne propustite doznati u večerašnjoj epizodi.