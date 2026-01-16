Obavijesti

Show

SVAKI POZIV JE VAŽAN

Sutra je veliko finale 'The Voice Kids': Glasajte za favorita i tako sudjelujte u humanitarnoj akciji

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Sutra je veliko finale 'The Voice Kids': Glasajte za favorita i tako sudjelujte u humanitarnoj akciji
Foto: Dinko Cepak/HRT

Vaš poziv nije samo glas za vama najbolju ili najboljeg nego i način kako pomoći malim pacijentima Specijalne bolnice za kronične bolesti dječje dobi Gornja Bistra, koji trebaju medicinsku pomoć 24 sata dnevno

Admiral

Nakon osam tjedana uzbuđenja, snažnih i iskrenih emocija, vrhunskih pjevačkih izvedbi, novih prijateljstava, pokoje suze, ali i puno smijeha i ozbiljnog rada u drugoj sezoni glazbenog showa 'The Voice Kids' u subotu, 17. siječnja, od 20.15 na Prvom programu HRT-a vrijeme je za veliko finale.

Foto: Dario Njavro/HRT

Iz studija na Prisavlju uz voditelje Ivu Šulentić i Ivana Vukušića osmero iznimno darovitih finalista pjevat će 'uživo' uz pratnju vrhunskih glazbenika pred svojim mentorima, publikom i gledateljima. U finalu samo gledatelji svojim glasom, točnije telefonskim pozivima odlučuju tko je pobjednik ili pobjednica u 'The Voice Kids Hrvatska'.

MLADI TALENTI Finalisti su odabrani: Završilo je polufinale 'The Voice Kids'!
Finalisti su odabrani: Završilo je polufinale 'The Voice Kids'!

Ali vaš poziv nije samo glas za vama najbolju ili najboljeg nego i način kako pomoći malim pacijentima Specijalne bolnice za kronične bolesti dječje dobi Gornja Bistra, koji trebaju medicinsku pomoć 24 sata dnevno cijeli svoj život. Njihove teške medicinske dijagnoze razlog su više da ih nikad ne zaboravimo. Nada i ljubav uvijek postoje, pokažite to i svojim pozivima. Sredstva koja donirate pozivima namijenjena su za uređenje igraonice koja će im uljepšati svakodnevicu.

Foto: Dinko Cepak/HRT

Osim HRT-a, novca prikupljenog tijekom glasanja odreći će se u korist donacije i Hrvatski Telekom te ITV, vlasnik licencije za format 'The Voice Kids'.

KREĆE BORBA ZA FINALE 'U The Voice Kidsu imamo 16 slavuja, bit će teško izabrati'
'U The Voice Kidsu imamo 16 slavuja, bit će teško izabrati'

Uz mentore Vannu, Miju, Tolju i Gopca te njihove vokalne trenere i ekipu, osmero finalista Tia Paola Pervanić i Tihana Marković, Niko Huljev Žuvan, David Šimunov, Nikol Kutnjak i Franka Prižmić, Ana Ajduković i Franka Žužić pjevat će punim glasom i punim srcem, a s publikom i gledateljima dodat će još jednu notu svojega srca i prikupiti i donirati sredstva za plemeniti cilj.

Foto: Dario Njavro/HRT

Okupite sve generacije ispred ekrana, navijajte, odlučite o pobjedniku, budite dio finala svojim pozivima i dobro se zabavite uz mnogo iznenađenja. Ne propustite završnu emisiju 'The Voice Kids Hrvatska' u subotu, u 20.15 na HRT1.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Čak sedam puta tražila ljubav: Rekorderku iz 'Ljubav je na selu' danas mnogi ne bi prepoznali
REALITY POVRATNICA

Čak sedam puta tražila ljubav: Rekorderku iz 'Ljubav je na selu' danas mnogi ne bi prepoznali

Ines Petrić gledali smo u showu 'Ljubav je na selu', a posljednji je put bila na farmi Radoslava Biskupovića. Inače je frizerka i vizažistica s dugim iskustvom
FOTO Maja i Šime kao Afrodita i Posejdon: Pozirali su na plaži i pokazivali isklesana tijela
LJETO U SIJEČNJU

FOTO Maja i Šime kao Afrodita i Posejdon: Pozirali su na plaži i pokazivali isklesana tijela

Zajedničko daleko putovanje na Bali Maje Šuput i Šime Eleza još uvijek traje, a sada su na društvenim mrežama objavili fotografije s predivne pješčane plaže. Ipak, nije plaža ono što se ističe na fotkama, već su to njihove vitke, isklesane figure.
FOTO Evo kako je prije gotovo 10 godina izgledala Barbara Kotarski, djevojka Mate Rimca
BILA NA IZBORU ZA MISS

FOTO Evo kako je prije gotovo 10 godina izgledala Barbara Kotarski, djevojka Mate Rimca

U srijedu navečer u zagrebačkom HNK-u održao se koncert 'Glazbeni te zove' na kojeg je stigao Mate Rimac, a s njim je došla Barbara Kotarski. Budući da su se za vrijeme koncerta držali za ruke, krenula su nagađanja o njihovoj vezi, a na naš upit ona to nije demantirala.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026