Obavijesti

Show

Komentari 1
NOVIH 18 KANDIDATA

Pogledajte prve fotke sa seta 9. sezone showa 'Život na vagi'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Pogledajte prve fotke sa seta 9. sezone showa 'Život na vagi'
5
Foto: rtl

Već od prvih trenutaka nove sezone kandidati će se suočiti s brojnim izazovima - fizičkim, emocionalnim i onima koji testiraju njihovu snagu i odlučnost, a gledatelji će pratiti svaki njihov korak

Sutra na RTL-u počinje deveta sezona 'Života na vagi'! U slikovitom etno selu Zaboky u srcu Zagorja, 18 kandidata odlučilo je napraviti najveći zaokret u svom životu - suočiti se s kilogramima, lošim navikama i strahovima koji su ih godinama sputavali. Na tom putu nisu sami - uz njih su treneri Mirna Čužić i Edin Mehmedović. „Vrlo su otvoreni i iskreni u artikulaciji svog fizičkog i emotivnog stanja“, kaže Edo dok Mirna naglašava: „Puno je humora među ekipom i međusobne podrške.“

Foto: rtl

U show se vraća i Antonija Blaće, ovaj put u ulozi voditeljice, spremna biti najveća podrška kada je najteže. „Poseban je osjećaj biti uz kandidate dok mijenjaju svoje živote“, istaknula je Antonija.

POČINJE IDUĆI TJEDAN Otac četvero djece dolazi u 'Život na vagi': 'Pomisao na njihov život bez tate me straši'
Otac četvero djece dolazi u 'Život na vagi': 'Pomisao na njihov život bez tate me straši'

Već od prvih trenutaka nove sezone kandidati će se suočiti s brojnim izazovima - fizičkim, emocionalnim i onima koji testiraju njihovu snagu i odlučnost, a gledatelji će sigurno s posebnom pažnjom pratiti svaki njihov korak prema boljem životu. „Ne podcjenjuj zagorske brege!“ poručuje Mirna dok Edo dodaje da upravo 'favoriti iz sjene' često naprave najveću transformaciju i iznenade cijelu regiju.

Foto: rtl
'VAŽNO JE RAZBITI PREDRASUDE' Mario Mandarić pomagao je kandidatima 'Života na vagi': Zdrava hrana može biti ukusna!
Mario Mandarić pomagao je kandidatima 'Života na vagi': Zdrava hrana može biti ukusna!

Tko će izdržati prve izazove, tko će pokazati skriveni potencijal i čije će transformacije inspirirati gledatelje - doznat ćete sutra od 21.15 na RTL-u, a 'Život na vagi' pratite i 24 sata ranije na platformi Voyo!

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Ove slavne dame išle su pod nož: Neke su zablistale, drugima su zahvati uništili lice
PROCIJENITE SAMI

FOTO Ove slavne dame išle su pod nož: Neke su zablistale, drugima su zahvati uništili lice

Izgledati što mlađe i što ljepše, želja je mnogih zvijezda koje su se odlučile 'korigirati' u ordinacijama plastičnih kirurga. No neke su u tome i pretjerale
FOTO Nije samo Travis Kelce! Evo koje su sve slavne zvijezde ponosne na hrvatske korijene
GLUMCI, SPORTAŠI, GLAZBENICI...

FOTO Nije samo Travis Kelce! Evo koje su sve slavne zvijezde ponosne na hrvatske korijene

Travis Kelce nedavno je zaprosio svjetski popularnu pjevačicu Taylor Swift, a zahvaljujući njegovim korijenima, ona će uskoro postati 'hrvatska snaha'. A i druge zvijezde hvale se da im korijeni potječu iz Lijepe Naše
FOTO Naša bivša misica prošetala je špicom s novim dečkom, nisu krili sreću
Zajednička šetnja

FOTO Naša bivša misica prošetala je špicom s novim dečkom, nisu krili sreću

Bivša hrvatska misica Maja Cvjetković u subotu je ujutro prošetala zagrebačkom špicom s partnerom Muratom Doyuranom, a s njima je bila i Majina kći. Ovo je prvi put kako je Maja pokazala partnera, a nedavno je objavljeno kako je početkom rujna prošle godine njen bivši suprug poduzetnik Andrija Kević, s kojim je tada službeno još uvijek bila u braku, verbalno i fizički napao Murata Doyurana, i to ispred njihove maloljetne kćeri.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025