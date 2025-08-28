Obavijesti

POČINJE IDUĆI TJEDAN

Otac četvero djece dolazi u 'Život na vagi': 'Pomisao na njihov život bez tate me straši'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
4
Foto: RTL

Dominik je uvjeren u uspjeh jer su njegovi saveznici obitelj i vjera. Motiviran je napraviti promjenu koja mu treba.

Dominik ima 32 godine, dolazi iz Dugog Sela i po struci je fizioterapeut na odjelu robotike u Specijalnoj bolnici za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama Goljak. No ono što ga najviše definira nije profesija, nego - obitelj. Supruga i četvero djece njegova su najveća radost, ali i glavni motiv zbog kojeg se odlučio prijaviti u 'Život na vagi'.

- Moja obitelj smo supruga i ja, sin Benjamin te kćeri Ilijana, Gabrijela i Rafaela. Jako smo vesela, bučna i često rasplakana obitelj. Vjerujem da mi je rođenje prvog djeteta najviše obilježilo život. To je najbolji osjećaj na svijetu - opisuje kroz osmijeh svoj dom pun života te dodaje kako mu je očinstvo promijenilo sve.

Foto: RTL

U toj ulozi, priznaje, inspiraciju crpi iz vlastite obitelji. Upravo zahvaljujući njima, naglašava, i sam želi biti otac koji će svojoj djeci pokazati prave vrijednosti.

- Moji junaci i uzori su moji roditelji zato što su uvijek izvlačili najbolje iz sebe i mene. A iz showa - finalisti, jer najbolji se pamte - kaže.

No iako obožava provoditi vrijeme sa svojom djecom, Dominik priznaje da mu višak kilograma otežava svakodnevicu.

- Ne mogu pratiti tempo koji mi zadaju klinci. Volio bih koristiti neke sprave za igru s djecom koje sad ne mogu zbog prevelike težine. Volio bih se vratiti košarci, ali ne mogu jer me bole koljena i leđa - iskren je Dominik, svjestan da mu višak kilograma donosi i zdravstvene rizike.

- Straši me pomisao na njihov život bez tate - kaže.

Foto: RTL

I zato Dominik u show ulazi s jasnim ciljem - skinuti višak kilograma, pronaći novu energiju i vratiti se stvarima koje voli.

- Došao sam do točke kada mi je bilo jako teško samom skinuti sve te kilograme. Isto tako, nedostaje mi adrenalina. Volim avanture, natjecanja, bilo što gdje se jako luči adrenalin. Padaju mi na pamet zipline, paintball, bilo što s loptom: nogomet, košarka, rukomet... - objašnjava.

Svestran i otvoren, Dominik priznaje da će mu tijekom boravka u 'Životu na vagi' najviše nedostajati obitelj i sveta misa jer su mu vjera i duhovnost važan oslonac u životu. Zato je uvjeren kako je sada pravi trenutak da napravi zaokret i pokaže svojoj djeci kako se boriti i ne odustajati. 

Foto: RTL

