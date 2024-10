Suzana je već jednom pobijedila u 'Večeri za 5', hoće li joj to opet poći za rukom? 'Dobra sam...'

Suzana Lenac iz Rijeke već je sudjelovala u 'Večeri za 5', a koliko joj se to iskustvo svidjelo - govori i činjenica da se ponovno odlučila prijaviti.

Suzana je sretno udana majka troje djece, voli plesati, pjevati, družiti se i kuhati, u čemu posebno uživa, kao i u pripremi kolača.

- Domaćica sam, a tijekom sezone se bavim čišćenjem apartmana i kuća za odmor, u čemu mi pomaže i moj kći, volimo to raditi. Ujutro se probudim, skuham kavu, suprug i ja popijemo kavu, onda on ide na posao, a ja čistim, kuham, bavim se s djecom. Inače sam povučena, mirna, znam brbljati, ali mislim da sam dobra, ok osoba - priča o sebi Suzana.

Prije deset godina je u 'Večeri za 5' Suzana i pobijedila, a isto će pokušati ponoviti i ovog puta - i to sljedećim sastojcima: šunkom, kulenom, češnjakom, jajima, piletinom, čokoladom i jagodama.

- Čokolada kao čokolada, nisam neki ljubitelj - izjavila je Leonela.

- Jaja, svaki drugi dan su na meniju - otkrio je Ivan i zaključio:

- Sastojci su kao da sam ih ja birao.

