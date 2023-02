Suzanne Vega ovog ljeta stiže u Zagreb: Intimnu večer priča i pjesama donijet će u Lisinski

Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

Američka kantautorica Suzanne Vega (63) nastupit će 10. srpnja u Koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski u Zagrebu gdje će publici podariti 'intimnu večer pjesama i priča', najavili su tako iz dvorane. Izvest će najljepše pjesme iz bogate karijere uz pratnju svog dugogodišnjeg gitarista Gerryja Leonarda. Suzanne se prometnula u vodeću figuru novog uspona folk glazbe početkom osamdesetih godina izvodeći po klubovima Greenwich Villagea na akustičnoj gitari suvremeni folk ili neo-folk koji je sama osmislila. Foto: Instagram Otkad je 1985. godine objavljen njen vrlo hvaljen album prvijenac, rasprodala je nebrojeno mnogo koncertnih dvorana diljem svijeta. Vješta pripovjedačica koja, kako je jednom prilikom napisao The New York Times, promatra svijet klinički poetičnim okom. Njezin dugogodišnji rad NPR Music nazvao je 'ključnom, kreativnom glazbom' koja je izuzetno jezgrovita, ali i trenutačno prepoznatljiva kao jedinstvena i misaona, jednako kao što je to bila i kada je svijet prvi put začuo njezin glas na radiju prije više od 30 godina. Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL Neki od njenih najvećih hitova su 'Luka', 'Marlene on the Wall', 'Tom's Diner' i 'Queen and the Soldier'. Suzanne je u Zagrebu već nastupila daleke 1990. u Domu sportova, te 2011. na Gradecu u okviru Zagrebačkih ljetnih večeri.