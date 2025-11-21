Suze u očima i osmijeh na licu! Misica Laura videom se javila iz Tajlanda: Evo što je poručila

Hrvatska predstavnica Laura Gnjatović je na 74. izboru za Miss Universe završila u Top 30, no dalje se nije plasirala. Pobjedu, titulu i krunu odnijela je predstavnica Meksika, Fatima Bosch. Laura se na Instagramu prvo kratko obratila svim svojim pratiteljima. Objavila je video u formi Instagram Storyja, namignula, poslala poljubac u kameru i kratko poručila: 'Hvala vam svima'.

A onda je snimila i nešto druži video u kojem je poručila:

- Ljudi dragi, ostvarili smo plasman! Znači, nemate pojma koliko sam sretna! Nismo se plasirali dalje, nema veze, top 30, top 30! Svi znaju tko je Hrvatska, vjerujte mi! - rekla je Laura u videu, napomenuvši kako je dobila hrpu poruka.

- Preponosna sam, presretna sam! Ja se, iskreno, kod vas, u moju državu, vraćam kao najveća pobjednica ikad! I zbog toga mi je najviše od svega drago! Hvala svima koji ste me podržali, ljubim vas puno i vidimo se uskoro!

U opisu videa još je napisala: 'Hvala ti, zemljo moja'. A ispod objave redali su se brojni komentari, puni podrške i komplimenata na našu predstavnicu.