Obavijesti

Show

Komentari 1
NAŠA PREDSTAVNICA

Suze u očima i osmijeh na licu! Misica Laura videom se javila iz Tajlanda: Evo što je poručila

Piše Tina Ozmec-Ban,
Čitanje članka: < 1 min
Suze u očima i osmijeh na licu! Misica Laura videom se javila iz Tajlanda: Evo što je poručila
Foto: Instagram

Laura Gnjatović javila se iz Tajlanda videom koji je objavila na svojim društvenim mrežama. U njemu je istaknula kako je preponosna i presretna zbog plasmana te zahvalila svima na podršci

Hrvatska predstavnica Laura Gnjatović je na 74. izboru za Miss Universe završila u Top 30, no dalje se nije plasirala. Pobjedu, titulu i krunu odnijela je predstavnica Meksika, Fatima Bosch. Laura se na Instagramu prvo kratko obratila svim svojim pratiteljima. Objavila je video u formi Instagram Storyja, namignula, poslala poljubac u kameru i kratko poručila: 'Hvala vam svima'. 

PREDSTAVNICA MEKSIKA ANKETA Fatima Bosch nova je Miss Universe. Je li zasluženo?
ANKETA Fatima Bosch nova je Miss Universe. Je li zasluženo?

A onda je snimila i nešto druži video u kojem je poručila: 

- Ljudi dragi, ostvarili smo plasman! Znači, nemate pojma koliko sam sretna! Nismo se plasirali dalje, nema veze, top 30, top 30! Svi znaju tko je Hrvatska, vjerujte mi! - rekla je Laura u videu, napomenuvši kako je dobila hrpu poruka. 

ZADIVILA DUGIM NOGAMA FOTO Naša misica oduševila je u badićima i haljinama: Evo koje je kombinacije nosila na izboru
FOTO Naša misica oduševila je u badićima i haljinama: Evo koje je kombinacije nosila na izboru

- Preponosna sam, presretna sam! Ja se, iskreno, kod vas, u moju državu, vraćam kao najveća pobjednica ikad! I zbog toga mi je najviše od svega drago! Hvala svima koji ste me podržali, ljubim vas puno i vidimo se uskoro! 

U opisu videa još je napisala: 'Hvala ti, zemljo moja'. A ispod objave redali su se brojni komentari, puni podrške i komplimenata na našu predstavnicu. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
EKSKLUZIVNO Nikad viđene fotke misice Laure: Tata joj je oduvijek bio uzor i idol...
HRVATICA IDE PO LENTU

EKSKLUZIVNO Nikad viđene fotke misice Laure: Tata joj je oduvijek bio uzor i idol...

Naša je Laura po kući kao djevojčica patrolirala s liječničkim setom. Nikad nije imala mira, prava je avanturistica, kaže mama Branka
Znate li da je mama Renata bila Miss Universe? Evo kako je atraktivna Splićanka izgledala
TKO SE TOGA JOŠ SJEĆA?

Znate li da je mama Renata bila Miss Universe? Evo kako je atraktivna Splićanka izgledala

Noćas će u Tajlandu biti veliko svjetsko finale 74. izbora za Miss Universe. Među 84 prekrasne kandidatkinje iz cijelog svijeta nalazi se i hrvatska predstavnica Laura Gnjatović, koja je oduševila žiri i publiku još na preliminarnim natjecanjima. Uz iščekivanje Laurina nastupa, mnogi se prisjećaju i naših prethodnih predstavnica. Prošlo je 25 godina otkad je Renata Lovrinčević Buljan osvojila titulu Miss Universe Hrvatske. Krunu je ponijela 2000.
Predstavnica Meksika nova je Miss Universe: Naša Laura Gnjatović završila je u top 30
74. IZBOR ZA MISS UNIVERSE

Predstavnica Meksika nova je Miss Universe: Naša Laura Gnjatović završila je u top 30

Laura Gnjatović, predstavnica Hrvatske na 74. izboru za Miss Universe, plasirala se u top 30, no nije prošla dalje u top 12. Nova Miss Universe je Fatima Bosch, predstavnica Meksika, a prva pratilja Miss Tajlanda

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025