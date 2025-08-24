Suze, znoj i borba u devetoj sezoni showa 'Život na vagu': Čekaju ih najteži izazovi dosad

Iako gledatelji vide samo ono što se događa pred kamerama, iza njih odvija se još jedna priča - ona o ljudima koji 14 tjedana žive rame uz rame s kandidatima, dišu istim ritmom te dijele njihove uspone i padove. Od prvog dana prikazivanja 2017. godine show “Život na vagi” privukao je golemu pozornost javnosti, a devet sezona kasnije popularnost mu kod publike ne jenjava. Ovu sezonu snimanje se odvija u bajkovitom okruženju etnosela Zaboky u Zagorju, gdje je 18 kandidata krenulo na putovanje od gotovo 200 dana - stotinjak pred kamerama i još toliko do finalnog vaganja i proglašenja pobjednika.



Ulog je velik: pobjednik osvaja 20.000 eura i veliki poticaj za bolji, “zdraviji” život, a 7000 eura dobiva najbolji među kandidatima koji nisu stigli do finala i svoju su borbu nastavili izvan showa. I dok gledatelji prate suze, smijeh i dramatične transformacije kandidata, samo rijetki pomisle kako iza svake epizode stoji pedesetak ljudi, dobro uigrana ekipa koja, kako kaže kreativni producent showa Vanja Meandžija, diše i živi s kandidatima tijekom cijele sezone, koja će zasigurno i ove jeseni privući pozornost publike.



- Ove sezone ne samo da imamo nove izazove nego ih imamo i više nego ikad - ukupno 28. To znači dva izazova po tjednu, a mogu reći da su možda i najteži do sada - otkrivaju nam iz produkcije te objašnjavaju da je logistički izazovno izvesti toliki broj zahtjevnih zadataka u sto dana televizijskog dijela showa. Formula “Života na vagi” poznata je u cijelom svijetu - izolacija kandidata, treninzi, tjedni vaganja i ispadanja, no hrvatska verzija unosi dodatnu dozu topline i podrške.



- Uvijek nastojimo dodati nešto pozitivno, prilagođeno našim ljudima. Zdravlje kandidata je, naravno, uvijek na prvome mjestu - ističu. Tijekom tih stotinjak dana emisije kandidati su potpuno posvećeni procesu. Imaju pristup liječnicima, trenerima, nutricionistima i psiholozima kako bi im se put prema zdravijem životu olakšao što je više moguće. No i u onih stotinjak dana kad kamere nisu uključene, kandidati i dalje imaju pristup stručnjacima jer je najvažniji cilj da promjene koje započnu u showu budu trajne.

Foto: RTL



Ekipa koja stoji iza kamera u tom je razdoblju također potpuno posvećena showu. Tipičan dan počinje rano ujutro: okupljanje na setu, dogovor oko posljednjih detalja i - počinje snimanje. Kamere bilježe svaki važan trenutak, a paralelno se sadržaj prilagođava nepredviđenim situacijama. Dan završava sastankom na kojem se razrađuje raspored za sutra. Taj ritam traje četrnaest tjedana i zahtijeva koordinaciju cijele ekipe - od uredništva i snimatelja, preko tehničara i produkcije, do logistike i medicinske podrške. Ipak, ponekad ne ide sve prema planu jer se, naravno, ne može predvidjeti baš sve.



- Volimo se dobro pripremiti unaprijed i imati rezervne planove za ‘klimave’ situacije, no u snimanjima uvijek ima i nepredvidivih trenutaka te odluka donesenih u posljednji čas, a ove su sezone one najčešće bile povezane s vremenskim (ne)prilikama. Puno je tu sastanaka, razgovora s natjecateljima, ali i puno spontanih i nepredvidivih situacija koje najviše volimo - kažu nam iz produkcije i kroz smijeh dodaju kako takvi trenuci zahtijevaju brze reakcije i kreativnost.

Foto: RTL



- To je ona prednost kad ekipa radi zajedno godinama; svi znaju što treba napraviti i uskaču jedni drugima bez puno objašnjavanja - ističu. Ove godine ekipa je dobila i nova pojačanja.

- Jako mi je drago što mogu reći da imamo nove članove i da su se odlično uklopili. Vjerujem da će postati stalni dio naše produkcijske obitelji - kaže Meandžija i objašnjava kako produkcijska obitelj ima i svoje “nevidljive heroje” - montažere.



- Postoji interna šala: kad nešto krene po zlu, kažemo ‘riješit će to oni u montaži’. Oni pregledavaju sate i sate materijala, poznaju kandidate bolje nego itko a da ih nikad nisu sreli. U finalu bude zabavno kad im se obrate kao starim prijateljima, a kandidati ih gledaju zbunjeno - dodaje Meandžija.

Foto: RTL



Iako je ova priča o ekipi, kandidati su i dalje srce showa. Meandžija ističe da je ovogodišnja postava posebna po izraženim individualnim karakterima.

- Ljudi će se lako poistovjetiti s njima i bit će zanimljivo pratiti ih - smatra i dodaje kako održavanje motivacije kandidata tijekom cijelog procesa zahtijeva puno pažnje, u čemu ključnu ulogu imaju psiholozi te treneri Mirna Čužić i Edo Mehmedović.

- To nije lak zadatak, svatko od njih treba drukčiji pristup, ali naši stručnjaci su izvrsni - tvrdi Meandžija.



Deveta sezona “Života na vagi” donosi niz izazova koji će testirati snagu i odlučnost kandidata, priče koje će vas duboko dirnuti te još jednu priliku da se uvjerite zašto je ovaj show jedan od omiljenih na našim malim ekranima. Dok gledatelji prate emotivna vaganja, dramatične preokrete i velike pobjede hrabrih ljudi, iza kulisa stoji tim koji se trudi da svaka epizoda bude poticajna i zaokupi njihovu pozornost.

Foto: RTL



- Naš je glavni cilj pomoći kandidatima da promijene život. Kad vidimo da se to događa, znamo da smo napravili pravu stvar - kažu nam iz produkcije. A to je ono što, devet sezona kasnije, “Život na vagi” i dalje čini jednom od najomiljenijih emisija domaće televizije. U devetoj sezoni, koja na jesen stiže na RTL, najdeblji su kandidati dosad. Teže skoro tri tone. Najmlađi ima 18, najstariji 58 godina, a pobjednik će osvojiti 20.000 eura.