'Svadba' ruši rekorde! CineStar prodao oko 378.000 ulaznica i uprihodio 2,7 milijuna eura

Najveći kinoprikazivač u regiji CineStar Cinemas, dio Blitz Grupe, ostvario je povijesni rezultat – od zagrebačke premijere 20. siječnja 2026. do nedjelje 1. veljače 2026. prodao je 378.007 ulaznica, uključujući i pretprodaju, za film Svadba, uz rekordan prihod u iznosu od 2.740.374 eura.

Kako su naveli u priopćenju, ovaj rezultat postignut je u 29 CineStar kina u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Srbiji, koji raspolažu s ukupno 180 dvorana i s više od 26.000 sjedala.

- Riječ je o najvećem rezultatu koji je jedan kinoprikazivač ikada ostvario u regiji u tako kratkom vremenskom razdoblju – kako po broju prodanih ulaznica, tako i po ukupnom prihodu te prosječnoj cijeni ulaznice. Time Svadba i CineStar zajedno ulaze u anale regionalne kinoprikazivačke djelatnosti - navode.

Foto: PROMO

- Posebno je impresivno što se film tek nalazi na početku prikazivanja, a interes publike i dinamika prodaje upućuju na to da će rezultati i dalje snažno rasti te postaviti nove tržišne rekorde - poručili su u priopćenju.

Film je režirao Igor Šeregi, a veliki doprinos ovom fenomenu dao je i impresivan glumački ansambl, predvođen Reneom Bitorajcem, Draganom Bjelogrlićem, Lindom Begonjom, Vesnom Trivalić, Anđelkom Stević Žugić, Rokom Sikavicom, Nikom Grbelja, Markom Grabežom, Srđanom Žikom Todorovićem, Dejanom Aćimovićem, Snježanom Sinovčić Šiškov i Jelisavetom Sekom Sablić, uz niz istaknutih glumaca koji su filmu dali dodatnu težinu i širinu, među kojima su Goran Grgić, Janko Popović Volarić, Denis Murić, Marko Miljković i Nevena Nerandžić.

Foto: Ivan Buvinić

Film je nastao u produkciji Eclectice i Viktorija Filma, a producenti su Ivan Kelava i Marko Jocić. Film distribuira Blitz grupa (Blitz i Duplicato) za Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Kosovo i Sloveniju.