Svaki drugi gledatelj dočekao je pobjednika 'Supertalenta'!

Dvanaesta sezona 'Supertalenta' dočekala je svoj veličanstveni završetak u nedjelju navečer u Areni Zagreb. Pred tisućama gledatelja u najvećoj dvorani u Hrvatskoj i rekordnom gledanošću ispred malih ekrana, Hrvatska je dobila novog pobjednika, pa su nagradu od 30 tisuća eura odnijeli Duo Turkeev & Kids.

Spektakularna završnica ostvarila je impresivan udio u gledanosti od 55%, čime je svaki drugi gledatelj u nedjelju navečer odabrao upravo Supertalent. Finalna epizoda dosegnula je više od 1,1 milijun gledatelja, a uspjeh finala dodatno potvrđuje i velika prednost u odnosu na konkurenciju.

Finale 12. sezone bilo je gledanije za 229% (3,3 puta) u odnosu na prvog konkurenta te čak 489% (5,9 puta) u odnosu na drugog konkurenta. Time je Supertalent postao uvjerljivo najgledaniji televizijski format u prosincu, a prepunu Arenu Zagreb obilježila je snažna energija publike, vrhunska produkcija i emocije koje su se osjećale u svakom trenutku.

Kako je izgledao spektakl ispred i iza televizijskih kamera, pogledajte u videu.

- Live finale u Areni nije bilo samo tehnički i produkcijski uspjeh – bilo je to snažno svjedočanstvo koliko je produkcija Nove TV jaka, uigrana i posvećena svakom detalju. Od svake odluke i kreativne ideje do brze improvizacije u hodu, sve se jasno vidjelo na ekranu i snažno osjetilo u dvorani - otkrila je direktorica produkcije Sanja Stiković.

- Iznimno sam ponosna na stručnost, predanost i međusobno povjerenje tima koji je još jednom pokazao spremnost dati maksimum u svakom trenutku. Ovo je bio pravi megaspektakl - prije svega timski pothvat ostvaren na najvišoj profesionalnoj razini - dodala je.

Foto: PROMO

Voditelji Igor Mešin i Frano Ridjan vješto su povezali publiku u Areni i gledatelje ispred malih ekrana, unoseći u program prepoznatljivu energiju, humor i spontanost. Nakon video uvoda popraćenog svjetlosnim efektima u stilu najvećih svjetskih sportskih događaja, voditeljsku palicu preuzeo je Frano Ridjan.

- Imao sam neopisivu čast i zadovoljstvo, da zajedno s kolegama pripremim program prije povijesnog finala Supertalenta u Areni, a potom i priliku da budem domaćin tog programa u koji su nam stigli dragi glazbeni gosti. No prave zvijezde početka večeri bili su divni ljudi koji su nabavili ulaznice za spektakl - publika! S kojom su energijom i radošću prihvatili sve što sam od njih tražio, ja sam još pod dojmom. Vikali smo, navijali kao kada igra reprezentacija, smijali se zajedno i pjevali u glas “Ovo je Supertalent! Trenutak kada su upalili bljeskalice na svojim mobitelima i izvikivali naša imena, pamtiti ću dugo - rekao je Ridjan.

Foto: Luka Dubroja

Gledatelje u Areni Zagreb dočekala je prava doza iznenađenja i zabave. Osim osam izvanrednih točaka finalista, uz nastupe Alena Bičevića, Grupe Vigor, Maje Šuput i plesne skupine Transform Crew, publika je dodatno zagrijana atraktivnim aktivacijama u dvorani. Posebno oduševljenje izazvalo je ispaljivanje majica iz zračne puške, dok je jedan od najupečatljivijih trenutaka bila kamera za poljupce (kiss cam).

Foto: PROMO

Poseban doprinos atmosferi finalne večeri donijeli su i kreativni sadržaji na društvenim mrežama. Gledateljima je ekskluzivan uvid ispred i iza kulisa donio Zdravko Vukelić, glumac iz serije 'Kumovi', dok su zabavne komentare i skečeve tijekom večeri dijelili influenceri Adrian Popović i Ivan Molnar, koji su dodatno približili ovaj spektakl publici svih generacija.

Foto: PROMO

Objavljeni je sadržaj na TikToku ostvario gotovo milijun videopregleda, dok je na Instagramu i Facebooku - gdje je publika mogla vidjeti sve faze pripreme velikog finala u Areni Zagreb – zabilježeno impresivnih 1,5 milijuna videopregleda.

Finalni nastup pobjednika dvanaeste sezone rezultirao je gromoglasnim ovacijama u Areni i velikom podrškom gledatelja diljem zemlje, pa je tako samo njihov nastup u samo 14 sati skupio preko pola milijuna pregleda na društvenim mrežama Nove TV.

- Naš nastup bila je poruka jer je svijet danas preokrutan i ne vidimo dobre stvari. Moramo otvoriti oči i biti jedan uz drugoga. Nije važno što se dogodi, moramo biti zajedno. Osjećamo se odlično, još smo pod šokom, iskreno. Želimo reći velika hvala Hrvatskoj - podijelili su dojmove ovogodišnji pobjednici 'Supertalenta'.

Foto: PROMO