Mladen kameleon: Od plavuše do imidža latino zavodnika...

Pjevač Mladen Burnać (48) oduševio je pratitelje na društvenim mrežama fotografijom svih svojih promjena imidža kroz godine.

Davne 1989. Burnać je bio dio sastava Brze Banane iz zagrebačke Dubrave. Žarili su i palili Zagrebom sve do 1992. kad zbog ratnih uvjeta prestaju s nastupanjem.

Tada je nastupao u uskim hlačama, pripijenoj majici i s jako frčkavom kosom, rekli bi frizeri, s minivalom. Početkom rata bend prestaje s komercijalnim svirkama iako je za vrijeme rada imao više od 100 koncerata u klubovima diljem Hrvatske a Burnać i samostalnu karijeru.

Foto: Facebook

- To je bilo vrijeme, kada se nije znalo što će biti sutra, nismo nigdje mogli nastupati pa smo nekako samo prestali dolaziti na probe. S obzirom da nam je egzistencija ozbiljno dovedena u pitanje, dečki su se vremenom okrenuli nekim drugim sigurnijim poslovima u životu, a ja sam nastavio dalje, jer sam već odavno imao jasnu viziju o tome da je glazba moj životni poziv - prisjetio se Mladen.

Prvi kantautorski solo album "Valovi ljubavi" objavio je 1993., a već sljedeće godine i singl "Nešto me vuče", njegov prvi hit. Krajem 1995. Mladen na pozornicu izlazi s novom frizurom. Kovrče je zamijenio ravnom i dosta nalakiranom kosom. Za taj album dobio je sjajne kritike, a djevojkama se sviđao i njegov novi imidž.

Mladen 1997. započinje suradnju sa Zoranom Škugorom, a već sljedeće godina njegova smeđa kosa postaje crna i jako kratko ošišana. Pjevač je u toj fazi mnogima bio najzgodniji. Iste godine nastao je njegov najuspješniji album "Ne zovi mala policajce". U spotu se pojavila i Nives Celzijus, tada 16-godišnjakinja.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Nekoliko godina poslije, 1998. Burnać njeguje nešto drugačiji stil, s kratkom crnom kosom i prepoznatljivom naušnicom u uhu.

Jedini je hrvatski pjevač koji je 2000. snimio pjesmu o dolasku novog milenijima, a već sljedeće godine pjesme je promovirao kao plavušan s nezaobilaznim sunčanim naočalama.

'Ne zovi mala policajce' je njegov hit iz 2001. Obojio je tada kosu u plavu, a na svom profilu na Facebooku je napisao da mu je to bila njegova najsimpatičnija faza.

Četiri godine kasnije, 2005., pojavljuje se u odijelima s odličnom frizurom. S takvim izgledom mogao je i na modne piste. Godina je to kada je promovirao duet s Arsenom Dedićem "Jer ti ljubiš drugoga".

Početkom 2006. godine Mladen obnavlja suradnju sa Arsenom, te zajedno rade stihove za novu Mladenovu pjesmu ˝Takva je sudbina˝, koju izvodi u duetu sa velikim sarajevskim kantautorom i pjevačem Kemalom Montenom. Sljedeće godine Mladen nema vremena za stilska igranja jer je stalno na nastupima, no 2009. je godina kad se počinje furati na casual.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Potom je 2010. volio furati kape, a 2014. se odlučio za brkove i bradu koje njeguje i danas.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Početkom 2012 objavljuje pjesmu „Ne vjerujem ženama“ u kojoj na šaljiv način komentira raširenu pojavu tzv – sponzoruša, te u lipnju iste godine objavljuje singl i spot „Idem na sve ili ništa“. Danas je odustao od 'talijanke', više ne uvija frčkice, nego mu je draža duga ravna kosa.

Sportske elegancije drži se sljedećih nekoliko godina da bi se 2014., kao Tito i Zdravko Čolić, naslikavao u bijelom odijelu.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Prošle godine je odlučio pustiti kosu i otad njeguje svoje lokne. Mladen je nedavno nakon devet godina objavio novi, deveti po redu album naziva 'The best of love songs'.

Pjevač se u zadnje vrijeme orijentirao na Istok. Prvo se na Dalekom istoku probio duetom s kineskim reperom, a sad je na nama nešto bližem Istoku, u Srbiji, kako nam kažu izvori blisku pjevaču, pronašao ljubav. Zaiskrilo je između našeg pjevača i mlade beogradske glumice Iskre Brajović (30), kćeri poznatoga glumca Vojislava Brajovića (69).