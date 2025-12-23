Sve je spremno za rukometni spektakl: Europsko prvenstvo 2026. pratite na RTL-u i Voyu

Zagreb, 22. prosinca 2025. - RTL je više od petnaest godina televizijski dom rukometa, a od 15. siječnja 2026. hrvatskim gledateljima ekskluzivno donosi više od pedeset uzbudljivih utakmica Europskog prvenstva za rukometaše koje će se održati u Danskoj, Švedskoj i Norveškoj – zemljama koje će zajednički ugostiti ovo prestižno sportsko natjecanje. Organizatori najavljuju vrhunske uvjete, moderne dvorane i bogat popratni program koji će dodatno obogatiti doživljaj rukometa gledateljima, kako u dvoranama, tako i pred malim ekranima. Na prvenstvu će sudjelovati 24 reprezentacije koje su kroz kvalifikacijski ciklus osigurale svoje mjesto među europskom elitom. Turnir će donijeti brojne uzbudljive dvoboje, vrhunsku razinu igre te priliku za afirmaciju novih rukometnih zvijezda, ali i potvrdu kvalitete iskusnih reprezentacija.

Foto: Maja Bota Strbe

Gledatelje će kroz prvenstvo voditi RTL-ova dobro uigrana ekipa. Emisiju 'Vrijeme je za rukomet', koja će se prikazivati na glavnom kanalu, uoči utakmica hrvatske reprezentacije, urednik sporta Marko Vargek vodit će u društvu komentatora Mirze Džombe i Igora Vorija dok će se Vlado Šola ponovno pridružiti prekaljenom dugogodišnjem komentatoru utakmica Filipu Brkiću. Rukometne legende tako će svojim bogatim iskustvom, ali i odličnim smislom za humor i simpatičnim komentarima, upotpuniti i obogatiti iskustvo praćenja više od pedeset napetih utakmica na prvenstvu.

Foto: Maja Bota Strbe

- Jako mi je drago da smo ponovno skupa. Imamo izazov - napraviti jednako zabavnu i stručnu emisiju kao što je bila uživo iz Arene Zagreb, ovaj put nemamo kulisu i zvuk navijača no pripremamo dobru emisiju, jako smo dobar tim - kaže glavni urednik emisije Marko Vargek, a legendarni Mirza Džomba dodaje: 'Gledatelji od nas mogu očekivati objektivnost i, nadam se, puno više pohvala nego kritika navijačima te da ćemo se potruditi što jednostavnije objasniti tijek utakmice.'

Foto: Maja Bota Strbe

- Pripremimo se za utakmicu i za protivnika s kojim naša reprezentacija igra, ali posebnih priprema nema. Sve što nam dođe u tom trenutku i spontano mislim da je i najbolje. Ono što je važno je da mi s gledateljima podijelimo svoje mišljenje, a hoćemo li biti u pravu ili - ne vidjet ćemo. Najvažnije je da na kraju projekta budemo svi zadovoljni i da budemo zadovoljni s rezultatom reprezentacije - dodaje neprikosnoveni Igor Vori.

A o suradnji s još jednom legendom hrvatskog rukometa, Vladom Šolom, dugogodišnji RTL-ov komentator Filip Brkić kaže: 'Vladu već dugo poznajem, a zajedno smo prvi put radili još 2009. godine. Ovo će nam biti peto veliko natjecanje zajedno, nemamo tajni. Super funkcioniramo i privatno kad nema etera, tako da već, više-manje, sve znamo. Svaki se drži svoga dijela posla i nema tu neke mudrosti velike.'

Foto: Maja Bota Strbe

RTL-ova reporterka Ines Goda Forjan i ove će godine biti uz hrvatsku reprezentaciju donoseći ekskluzivne intervjue s igračima, dok će atmosferu među navijačima na tribinama pratiti reporterka Maja Oštro Flis.

- Meni je super što sam upoznala toliko dragih ljudi, navijači su osmi igrač naše reprezentacije i bez njih to ne bi bilo to. Nekoliko navijača javilo mi se uoči prvenstva, spremili su nove rekvizite, majice, kape s uzorkom kvadratića. Najbolje mi je što sam ostala u kontaktu s velikim brojem navijača, čujemo se i mimo rukometnih utakmica. Pregršt je anegdota i s navijačima, igračima, mojim RTL-

ovcima - koliko vremena imate? - uz osmijeh pita Maja Oštro Flis, a Ines Goda Forjan dodaje kako joj svako novo veliko prvenstvo pobudi emocije kao da je prvo: 'Biti na licu mjesta tijekom tako velikih natjecanja uvijek je ogromna čast, privilegija, ali i odgovornost. Mislim da mi nikad neće dosaditi pratiti svjetska i europska prvenstva. Bit će ovo moje dvanaesto rukometno prvenstvo u nizu i deveto na terenu ispred kamere, ali i sad se osjećam kao da idem na prvo. Uzbuđenje, pozitivna trema i nervoza, sati i sati priprema, dogovori, sastanci, planiranje svih detalja naših emisija, prijenosa i javljanja uživo. Bez obzira umor i stres koji se nakupe tijekom prvenstva, uvijek ću reći da je to najljepši i najzanimljiviji posao.'

Foto: Maja Bota Strbe

Hrvatska rukometna reprezentacija na prvenstvo stiže s jasnim ciljem - borbom do samog kraja i potvrdom svoje dugogodišnje tradicije plasmana među najboljim reprezentacijama Europe. 'Ja bih volio vidjeti kako će naša reprezentacija izgledati na Europskom prvenstvu za razliku od prošle godine na Svjetskom. Prošle godine nedostajao nam je taj završni touch da osvojimo zlatnu medalju.

Ja se iskreno nadam da smo mi u godinu dana napredovali i da ćemo, kad uđemo u finale i ako uđemo u finale, ići do kraja' kaže legendarni branitelj Vlado Šola.

O očekivanjima od Europskog prvenstva za rukometaše, Filip Brkić kaže: 'Moramo biti strpljivi i prenijeti što je više moguće bodova u drugi krug. Gruzija ne bi trebala biti problem, Nizozemsku moramo ozbiljno shvatiti, a s domaćinom Švedskom bit će jako teško. Moram reci da je ova naša reprezentacija bitno drugačija od one prije godinu dana. Nema više Karačića, Duvnjaka i Pešića koji su se oprostili, a uvijek postoji i opasnost od ozljeda. Iskustvo me naučilo da nemam velika očekivanja nikada, jer velika očekivanja vode do velikih razočaranja'. Ipak, dodaje: 'Očekujem novefantastične utakmice!'

Ines Goda Forjan dodaje: 'Kao i svaki navijač u Hrvatskoj - očekujem puno! Naravno da bih ih i ja željela gledati u polufinalu i borbi za medalje, ali Europsko prvenstvo je nemilosrdno i zahtjevno. Ako se uspijemo probiti među najbolje, bio bi to fantastičan uspjeh. Ne treba im stvarati prevelik pritisak, iako su i oni svjesni da cijela Hrvatska na valu svjetskog srebra očekuje novu medalju. Veselim se prvenstvu, vjerujem da će biti napeto i uzbudljivo.'

Iako je nemoguće predvidjeti tijek prvenstva, jedno je sigurno - gledatelje na RTL-u očekuje profesionalna, iskusna, uhodana i duhovita ekipa uz koju će najduži mjesec u godini proći u trenu - uz uzbuđenja, napetosti i zabavu kakvu nosi samo vrijeme za rukomet! Ne propustite - Europsko prvenstvo za rukometaše od 15. siječnja na RTL-u i platformi Voyo!