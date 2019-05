Sve Majine svadbe: Od pečenog janjeta do rastrošnog kuma...

PROSVRERCAT CU TE KO PECENO JANjE !!!!! Veceras sam u Vinkovcima u svatovima bila gost iznenadjenja za mladenku i sve ostale goste. Mladozenja je poklonio svojoj voljenoj zeni moj nastup na dar. U dogovoru s njim morala sam u hotel uci neopazeno, odnosno NITKO nije me smio vidjeti. Kada smo dosli svi svatovi su bili na istom katu gdje je i ulaz u hotel na aperitivu. Morali smo smisliti nacin kako doci do sobe a da me nitko ne vidi. I onda je moj @belkoivan_ ( koji me cuva posljednjih 7 god) dosao na ludu ideju i dotrcao do kombija sa plahtom. Rekao mi je da se omotam u nju i da ce me na ramenu odnjeti do sobe. Rekla sam mu da nema sanse, da ce ljudi vidjeti da nosi zivu osobu. On mi je na to samo odgovorio ; " Reci cu im da nosim peceno janje na svadbu " 😂😂😂

