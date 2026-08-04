Sve što morate znati o koncertu Thompsona večeras u Šibeniku

Na večerašnjem koncertu Marka Perkovića Thompsona u Šibeniku, očekuje se oko 30.000 ljudi, zbog čega su organizatori fanovima preporučili da u Šibenik već tijekom prijepodneva kako bi izbjegli prometne gužve i na vrijeme ušli u koncertni prostor. Pet glavnih ulaza na Šubićevcu otvara se u 17 sati, dok koncert počinje u 21.

Evo gdje parkirati i kako doći do stadiona

Za parking su predviđena četiri velika parkirališta na rubnim dijelovima Šibenika te izvan grada, s ukupno 8500 parkirnih mjesta. Najveće parkiralište nalazi se u industrijskoj zoni Podi, odakle će do stadiona prometovati organizirani autobusi. Dodatna parkirališta nalaze se na području TEF-a, u zoni Bribirskih knezova te na drugim lokacijama na rubnim dijelovima grada.

- Parking u Podima nekih 4500 mjesta, u TEF-u već sad ima 500 mjesta, proširit će se za još 500, a onda još ova druga zona nekih možda i 2000 mjesta, Bribirski knezovi 1000 mjesta i još u pričuvi postoji zona u okolici Impola - izjavio je za HRT Danijel Mileta, dogradonačelnik Šibenika. Načelnik postaje Prometne policije Šibenik Joško Periša rekao je kako ne žele dozvoliti gostima koncerta da idu u grad, odnosno da se time stvaraju nepotrebne gužve, s obzirom na to da im je već organizator osigurao besplatna parkirna mjesta. Osim toga, do stadiona će voziti i 25 autobusa.

- Naša pretpostavka je negdje oko 21 tisuću ljudi da će doći sa svih strana Hrvatske. Jedna od tih parking lokacija nije u zoni s koje se može lagano doći pješke, to bi bila zona Podi, tako da smo tu osigurali autobuse - objasnio je Mirko Gudelj, organizator koncerta.

Koje se ceste zatvaraju za sav promet?

Promet oko stadiona tijekom održavanja koncerta bit će zatvoren za sva vozila, osim za stanare, žurne službe i dostavu. Policija poziva posjetitelje da koriste službena parkirališta te da ne ulaze vozilima u središte grada kako bi se izbjegle dodatne gužve.

Na stadionu će biti otvoreno pet glavnih ulaza, a za zdravstvenu skrb posjetitelja bit će raspoređene četiri medicinske ekipe. Organizatori su, u suradnji s Gradom Šibenikom, policijom i hitnim službama, pripremili prometne i sigurnosne mjere kako bi koncert protekao bez poteškoća.

Ulica Đure Đakovića bit će privremeno zatvorena tijekom dana i noći 3. i 4. kolovoza 2026. godine. Ulica će ostati zatvorena za promet vozila do završetka koncerta 5. kolovoza, odnosno do završetka razilaska posjetitelja. Tijekom dana i noći 4. i 5. kolovoza 2026. godine predviđa se zatvaranje Ulice bana Josipa Jelačića i Ulice 113. šibenske brigade HV-a te, prema potrebi, Puta Gimnazije, Ulice Jerka Machieda, kao i dijela državne ceste D8 na potezu od Njivica do Ražina.

Tijekom noći 4. i 5. kolovoza 2026. godine predviđa se zatvaranje nerazvrstane ceste od raskrižja s Ulicom 113. šibenske brigade HV-a do raskrižja s nerazvrstanom cestom kroz Dubravu, kao i nerazvrstane ceste kroz Dubravu do Industrijske zone Podi, kojom će prometovati autobusi s posjetiteljima, javlja PU Šibensko -kninska.



Vatrogasci: 'Ne palite pirotehnička sredstva zbog opasnosti od izbijanja požara'

Vatrogasci su zbog visokih temperatura, velike suše i povećane opasnosti od požara uputili apel posjetiteljima da ne koriste i ne pale pirotehnička sredstva, posebno na parkiralištima i drugim neasfaltiranim površinama.

Iz policije je građanima poslan niz uputa i preporuka oko posebne regulacije prometa te su zamoljeni da zbog većeg broja pješaka na kolnicima povećaju oprez i strpljenje, a smanje brzinu, posebno nakon završetka koncerta.

- Pozivamo vozače na dodatan oprez i strpljene u prometu, gužve i zastoje očekujemo tijekom čitavoga dana posebno u vrijeme dolaska posjetitelja i odlaska s područja Grada Šibenika Apeliramo na vozače da ne sjedaju za upravljač vozila ako su konzumirali alkohol, pozivamo sve sudionike na poštivanje prometnih propisa i zakona jer policijski službenici će i nakon koncerta kontrolirati promet i nadzirati promet na svim prometnim pravcima, lokalnim cestama i čvorištima u cilju zaštite svih sudionika posebno pješaka - priopćili su iz PU Šibensko-kninske.

