Obavijesti

Show

Komentari 2
MILIJUNI POD BOROM

Evo koliko Mariah Carey zaradi po satu zbog božićnog hita

Piše Tina Ozmec-Ban,
Čitanje članka: < 1 min
Evo koliko Mariah Carey zaradi po satu zbog božićnog hita
Foto: YouTube/screenshot

Bilo da vam njezina pjesma unese onaj pravi božićni ugođaj u dom ili vas živcira, jedno je sigurno - 'All I Want For Christmas' već desetljećima donosi milijune dolara 'kraljici Božića'

S dolaskom prosinca, već više od 30 godina jedan poznati glas počinje kroz brojne zvučnike pjevati da ne želi 'puno za Božić' i da treba 'samo jednu stvar'. Pogađate, radi se o 'kraljici Božića', Mariah Carey i njezinom velikom hitu 'All I Want For Christmas Is You'. I svake godine ova pjesma donese Carey veliku sumu novca 'ispod bora'. 

Iako su točni iznosi poslovna tajna, Forbes i The Economist procijenili su kako Mariah Carey svake godine od tantijema za ovu pjesmu zaradi između 2,3 i 2,8 milijuna eura. Billboard je procijenio da je samo u 2022. zaradila oko tri milijuna eura od preuzimanja pjesme i streaminga. 

BAŠ JU BRIGA Sa stilom: Mariah nosi prsten od 42.000 dolara i dok kuha
Sa stilom: Mariah nosi prsten od 42.000 dolara i dok kuha

Prema New York Postu, pjevačica je od 2021. došla do ukupne zarade od preko 60 milijuna dolara otkako je pjesma izašla, a kako navodi Unilad, Carey zaradi čak 316 dolara po satu samo od pjesme, što je nevjerojatno obzirom da se radi o pjesmi koja se godišnje pušta svega nešto više od mjesec dana. 

Sama pjevačica nedavno je otkrila za The Sun svoje planove za blagdane. 

NEKI STVARNO NE VOLE BOŽIĆ Ovi znakovi Zodijaka su pravi Grinch - Tko je već sada zaluđen Božićem, a tko ga ne podnosi
Ovi znakovi Zodijaka su pravi Grinch - Tko je već sada zaluđen Božićem, a tko ga ne podnosi

- Ići ćemo u Aspen, moje najdraže mjesto za slaviti Božić. Uvijek ima snijega, to je najbolje mjesto ikad - rekla je te pojasnila da s obitelji uvijek organizira svakakve aktivnosti među kojima je i vožnja saonicama. Ranije je za Billboard rekla kako nikada nije ni sanjala da će njezina pjesma postati baš takav hit. 

- Ma kako sam mogla znati? To je bilo tako rano u mojoj karijeri i većina mladih glazbenika tada nisu radili božićne pjesme na početku karijere - poručila je. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Iva Todorić plakala prisjećajući se doba prije sloma Agrokora. Evo kako su tada živjeli...
ČISTA RASKOŠ

Iva Todorić plakala prisjećajući se doba prije sloma Agrokora. Evo kako su tada živjeli...

Meni se emotivan svijet srušio jer mi smo velika obitelj. I nama se svima srušilo ono što smo mi gradili. Moj tata, četrdeset godina i mi svi s njim. Nas su doslovno izbacili na cestu', ispričala je nedavno poduzetnica Iva Todorić u emisiji 'MagNet'. Te su je riječi duboko potresle, a dok ih je izgovarala, emocije su je preplavile. Govorila je o 2017. godini, o trenutku kad je država zbog nagomilanih dugova i rizika od potpunog kolapsa uvela 'Lex Agrokor' i preuzela upravljanje nad kompanijom. Bio je to jedan od najvećih gospodarskih potresa u Hrvatskoj, a za obitelj Todorić i osobni slom. Kako bi se razumjelo što je značio trenutak kad, kako Iva kaže, 'nas su doslovno izbacili na cestu', treba se vratiti u razdoblje u kojem je obitelj živjela život kakav se u Hrvatskoj rijetko viđa.
Iva Ajduković se transformirala: Kad sam vidjela 82 na vagi pao mi je mrak i srezala sam to
Smršavila je dva konfekcijska broja

Iva Ajduković se transformirala: Kad sam vidjela 82 na vagi pao mi je mrak i srezala sam to

Sinjska pjevačica Iva Ajduković (39) jede samo od 10 do 18 sati. Toliko se već navikla da i kad prekrši pravilo, loše joj sjedne hrana i ne može se više vratiti na staro. Tortom se počasti jednom u 15 dana...
FOTO Blizanci Mika i Giba promijenili su spol te su postali Ana i Ivana: Pogledajte ih sada
BISTE LI IH PREPOZNALI?

FOTO Blizanci Mika i Giba promijenili su spol te su postali Ana i Ivana: Pogledajte ih sada

Blizanci Vasić nekad su bili glavni zabavljači u Big Brother kući, a onda su se odlučili promijeniti spol. Sada, nakon tranzicije, izgledaju potpuno drugačije, a promijenili su i imena. Evo kako izgledaju Ana i Ivana Nikolić

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025