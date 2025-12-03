Evo koliko Mariah Carey zaradi po satu zbog božićnog hita

S dolaskom prosinca, već više od 30 godina jedan poznati glas počinje kroz brojne zvučnike pjevati da ne želi 'puno za Božić' i da treba 'samo jednu stvar'. Pogađate, radi se o 'kraljici Božića', Mariah Carey i njezinom velikom hitu 'All I Want For Christmas Is You'. I svake godine ova pjesma donese Carey veliku sumu novca 'ispod bora'.

Iako su točni iznosi poslovna tajna, Forbes i The Economist procijenili su kako Mariah Carey svake godine od tantijema za ovu pjesmu zaradi između 2,3 i 2,8 milijuna eura. Billboard je procijenio da je samo u 2022. zaradila oko tri milijuna eura od preuzimanja pjesme i streaminga.

Prema New York Postu, pjevačica je od 2021. došla do ukupne zarade od preko 60 milijuna dolara otkako je pjesma izašla, a kako navodi Unilad, Carey zaradi čak 316 dolara po satu samo od pjesme, što je nevjerojatno obzirom da se radi o pjesmi koja se godišnje pušta svega nešto više od mjesec dana.

Sama pjevačica nedavno je otkrila za The Sun svoje planove za blagdane.

- Ići ćemo u Aspen, moje najdraže mjesto za slaviti Božić. Uvijek ima snijega, to je najbolje mjesto ikad - rekla je te pojasnila da s obitelji uvijek organizira svakakve aktivnosti među kojima je i vožnja saonicama. Ranije je za Billboard rekla kako nikada nije ni sanjala da će njezina pjesma postati baš takav hit.

- Ma kako sam mogla znati? To je bilo tako rano u mojoj karijeri i većina mladih glazbenika tada nisu radili božićne pjesme na početku karijere - poručila je.