Obavijesti

Show

Komentari 1
OBJAVILA NOVI VIDEOSPOT

Krenulo Marijino doba! Tek što je Halloween završio, Mariah Carey objavila je božićni hit

Piše Marinela Mesar,
Čitanje članka: < 1 min
Krenulo Marijino doba! Tek što je Halloween završio, Mariah Carey objavila je božićni hit
1
Foto: Instagram

Još se nisu slegle ni bundeve s Halloweena, a pjevačica je već proglasila početak - svog doba, čime se pohvalila i svojem Instagramu

Čim su se ugasile posljednje svijeće od Halloweena - Mariah Carey preuzela je stvar u svoje ruke. Naime, pjevačica je objavila svoj novi videospot It's time. Dugoočekivanom viješću pohvalila se i na svojim društvenim mrežama.

- Vrijeme je - napisala je u opisu ispod objave, dok su joj obožavatelji zasipali brojnim komentarima.

'Konačno', 'Kraljica je službeno proglasila da JE VRIJEMEEEEE. Cjelu godinu sam čekala na ovo', 'Najbolji ikad', 'Vrijeme je kraljice','OMG! Sad mogu spavati. Sretan Božić!!!',  'Volimo te, Mimi', pisali su joj, a javio joj se i vilenjak Billy Eichner.

ŠIRI SE SNIMKA Mariah Carey najavila je svoj božićni hit pa napravila grešku: 'Prestani, bolno je za slušati...'
Mariah Carey najavila je svoj božićni hit pa napravila grešku: 'Prestani, bolno je za slušati...'

Uvijek mi je čast biti tvoj vilenjak - nadovezao se Billy. 

KRATKO I JASNO Mariah Carey o navodnoj svađi s Eminemom: Možda ima istine
Mariah Carey o navodnoj svađi s Eminemom: Možda ima istine

Mariah je tako, novim videospotom, koji je već postao viralan, u svom prepoznatljivom, glamuroznom izdanju otključala blagdansko raspoloženje. 

Foto: Instagram screenshot

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Najveće transformacije u 'Životu na vagi': Od Mislavovih 89 kila do prve pobjednice...
KAKVE PROMJENE!

FOTO Najveće transformacije u 'Životu na vagi': Od Mislavovih 89 kila do prve pobjednice...

Završila je deveta sezona 'Života na vagi', a pobjedu je odnio Dominik koji je izgubio 33,8 posto tjelesne mase. Za kraj sezone prisjetili smo se i rekordera te najvećih transformacija koje su obilježile ovaj popularni show
FOTO Hana Hadžiavdagić slavi rođendan: Pogledajte kako se mijenjala kroz godine...
NEKAD I SAD

FOTO Hana Hadžiavdagić slavi rođendan: Pogledajte kako se mijenjala kroz godine...

Influencerica i voditeljica često privlači pažnju svojim putovanjima, komentarima i izdanjima. Domaći gledatelji mogli su je upoznati u emisiji 'Red Carpet' i realityju 'Farma' 2008. godine
Dominik je pobjednik devete sezone 'Života na vagi!'
IZGUBIO ČAK 57,3 kilograma

Dominik je pobjednik devete sezone 'Života na vagi!'

U RTL-ov show ušao je sa 169,3 kilograma, a izgubio je 57,3 kilograma, što je 33,8 % tjelesne mase. Sad ima 112 kilograma

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025