Krenulo Marijino doba! Tek što je Halloween završio, Mariah Carey objavila je božićni hit

Čim su se ugasile posljednje svijeće od Halloweena - Mariah Carey preuzela je stvar u svoje ruke. Naime, pjevačica je objavila svoj novi videospot It's time. Dugoočekivanom viješću pohvalila se i na svojim društvenim mrežama.

- Vrijeme je - napisala je u opisu ispod objave, dok su joj obožavatelji zasipali brojnim komentarima.

'Konačno', 'Kraljica je službeno proglasila da JE VRIJEMEEEEE. Cjelu godinu sam čekala na ovo', 'Najbolji ikad', 'Vrijeme je kraljice','OMG! Sad mogu spavati. Sretan Božić!!!', 'Volimo te, Mimi', pisali su joj, a javio joj se i vilenjak Billy Eichner.

Uvijek mi je čast biti tvoj vilenjak - nadovezao se Billy.

Mariah je tako, novim videospotom, koji je već postao viralan, u svom prepoznatljivom, glamuroznom izdanju otključala blagdansko raspoloženje.

