Sve što trebate znati o obitelji Peltz: Otac Nelson bio je vozač kamiona, a danas je milijarder

Dok se nekad činilo da je ulazak u obitelj Beckham vrhunac društvenog prestiža, brak njihovog najstarijeg sina Brooklyna s američkom glumicom Nicolom Peltz okrenuo je priču naglavačke. Nedavna javna drama, potaknuta Brooklynovom eksplozivnom objavom u kojoj optužuje roditelje Davida i Victoriju da su mu pokušali uništiti brak, u središte pozornosti gurnula je Nicolinu obitelj - klan Peltz, američku dinastiju čije se bogatstvo i utjecaj mjere u milijardama.

Iako su Beckhamovi globalno poznatiji, Peltzovi su financijski neusporedivo moćniji. Njihov svijet nisu samo crveni tepisi i naslovnice časopisa, već upravni odbori divovskih korporacija, privatni avioni i posjedi koji zasjenjuju kraljevske palače.

Nicola Peltz Beckham (31) puno je više od supruge Brooklyna Beckhama. Karijeru je započela kao dječja glumica, a publici je najpoznatija po ulogama u seriji 'Bates Motel' te blockbusteru 'Transformers: Doba izumiranja'. Godine 2024. ostvarila je i redateljski debi s dramom 'Lola', u kojoj je igrala i glavnu ulogu.

Ipak, posljednjih godina njezina je karijera ostala u sjeni obiteljskih odnosa. Sukob s Victorijom Beckham navodno je započeo oko vjenčanice. Iako je bilo planirano da nosi kreaciju svoje svekrve, Nicola se na kraju udala u Valentinu, što je pokrenulo lavinu medijskih nagađanja. Brooklyn je u svojoj nedavnoj objavi u ponedjeljak potvrdio te glasine, tvrdeći da je Victoria otkazala izradu haljine 'u posljednji čas'.

- Godinama sam šutio i činio sve da ove stvari ostanu privatne - napisao je Brooklyn, dodajući da su ga roditelji prisilili da progovori.

- Narativ da me supruga kontrolira potpuno je pogrešan. Većinu života kontrolirali su me moji roditelji - dodao je.

Od instruktora skijanja do milijunskih poslova

Moć obitelji Peltz počinje s ocem - milijarderom Nelson Peltzom (83), jednim od najpoznatijih 'aktivističkih investitora' na svijetu. Njegovo bogatstvo procjenjuje se na oko 1,6 milijardi dolara, a do vrha nije došao klasičnim putem.

Rođen u Brooklynu, Peltz je odustao od prestižnog Whartona, radio kao instruktor skijanja, a zatim se zaposlio kao vozač kamiona u obiteljskoj firmi za distribuciju hrane. Upravo tamo je naučio posao 'iznutra'. S bratom Robertom preuzeo je tvrtku i preusmjerio je s slabo profitabilnog voća i povrća na smrznutu hranu za restorane. U samo desetak godina mali obiteljski biznis pretvorili su u korporaciju vrijednu 150 milijuna dolara.

Pravi uspon dolazi 1980-ih. Peltz koristi eru rizičnih obveznica i kreće u agresivna preuzimanja industrijskih giganata. Vrhunac je bio 1988., kada je najveću svjetsku kompaniju za ambalažu prodao Francuzima za oko 4 milijarde dolara - potez koji mu je osigurao ogromno osobno bogatstvo. Njegov najpoznatiji posao dogodio se 1997. godine - kupio je posrnuli Snapple za 300 milijuna dolara, oživio brend, a samo tri godine kasnije prodao ga za čak 1,45 milijardi.

Mijenjao pravila Wall Streeta

Prije 20 godina osnovao je investicijski fond Trian Partners, kojim je promijenio pravila Wall Streeta. Njegova taktika je jednostavna - kupuje velik udio u tvrtki, a zatim pritišće upravu da smanji troškove i poveća profit. Među njegovim 'metama' bili su Heinz, PepsiCo, Procter & Gamble i Wendy’s. Posebno se pamti njegova velika bitka za upravni odbor Procter & Gamblea 2017., najveća takve vrste u povijesti.

Peltz nije moćan samo u biznisu. Ima i jak politički utjecaj - američki mediji su tvrdili da je upravo on organizirao pomirenje Donald Trumpa i Elon Muska na svom imanju na Floridi u ožujku 2024., što je dovelo do njihovog savezništva uoči izbora.

U privatnom životu također dominira velikim brojkama - ženio se tri puta i ima desetero djece, zbog čega ga često nazivaju - patrijarhom obitelji Peltz. Iz tri braka ima ukupno desetero djece. Osmero djece ima s trećom suprugom, bivšom manekenkom Claudiom Heffner Peltz, s kojom je u braku od 1985. godine. Za razliku od Beckhamovih, čija su djeca odrasla pod svjetlima reflektora, Peltzovi su svoju djecu usmjeravali prema biznisu i sportu.

Obitelj biznismena i hokejaša

Najstariji sin Matthew očeva je desna ruka u Trianu i potpredsjednik lanca Wendy's. Will je, uz Nicolu, jedini u obitelji koji se bavi glumom. Brad je bivši profesionalni hokejaš, a danas tehnološki poduzetnik, baš kao i brat Diesel. Kći Brittany je uspješna dizajnerica interijera, dok se najmlađi blizanci Zachary i Gregory također bave hokejom.

Iako je Nicola izjavila da je njezina obitelj 'anti-holivudska', njihov životni stil daleko je od skromnog. Obitelj posjeduje imanje Montsorrel u Palm Beachu na Floridi, procijenjeno na više od sto milijuna dolara, gdje je održano vjenčanje. Njihova glavna rezidencija nalazi se u Bedfordu u New Yorku i uključuje privatno jezero i klizalište, a za prijevoz do Manhattana koriste helikoptere.