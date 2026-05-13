Šveđanka na Eurosongu imala problem s kostimom: 'Nije toga bilo na probi, pala joj je maska'

Foto: Lisa Leutner

Švedska je bila jedna od deset zemalja koje su se iz prvog polufinala plasirale u veliko finale, a među njima su i hrvatske predstavnice. Ipak, nije sve prošlo glatko za šveđanku Feliciju na nastupu

Švedska predstavnica na Eurosongu, pjevačica Felicia, doživjela je nezgodu s kostimom samo nekoliko trenutaka nakon početka svog nastupa u prvom polufinalu natjecanja u Beču. Unatoč problemima, pjevačica je profesionalno izvela svoju pjesmu do kraja i osigurala plasman u veliko finale.

Što se točno dogodilo na pozornici?

Pjevačica Felicia izašla je na pozornicu kako bi izvela svoju energičnu pjesmu "My System", noseći svjetlucavu crnu masku koja joj je prekrivala donji dio lica. Međutim, tijekom nastupa stvari su krenule po zlu. Prema pisanju Daily Stara, s njezinih naočala prvo je otpao cirkon, što je pjevačicu na trenutak omelo. Kasnije je priznala kako je to doživjela na pozornici.

​- Nisam vidjela da je pao. Prva pomisao bila mi je: Oslijepila sam - komentirala je Felicia.

First semi-final of the 2026 Eurovision Song Contest, in Vienna
Foto: Lisa Leutner

No, to nije bio kraj problemima. Kada su se svjetla prigušila i ponovno upalila, Felicia se pojavila s predimenzioniranim naočalama, ali je maska koja joj je skrivala lice nestala. Nastavila je pjevati kao da se ništa nije dogodilo, no voditelji BBC-jevog prijenosa, Angela Scanlon i Rylan Clark, priznali su da se to nije trebalo dogoditi.

​- Ovo je manja nezgoda s kostimom, zar ne? Ispala joj je i maska, ovo je ekskluzivno, nismo to vidjeli na probi - rekla je Scanlon.

Foto: screenshot/Youtube

​- Sretan sam što uopće ima usta! Nisam znao ima li ih ili ne - našalio se Clark.

Publika nagradila profesionalnost

Unatoč kostimografskom gafu, obožavatelji su bili oduševljeni Felicijinim nastupom i profesionalnošću. Na društvenim mrežama nizale su se pohvale za njezinu sposobnost da nastavi s izvedbom bez obzira na neočekivane probleme. "Mislim da mi je Norveška (u četvrtak) favorit, ali ovaj švedski nastup bio je nešto posebno... Kakva pjesma!", glasio je jedan od komentara na društvenoj mreži X.

Drugi su se složili. "Švedska je bila prokleto dobra, sigurno će se kvalificirati!", napisao je drugi gledatelj, dok je treći opisao pjesmu kao "čisti plesni banger". Jedan je obožavatelj dodao: "Švedska je kraljica i kralj Eurosonga, oni se ne šale s tim." Njihove prognoze su se i obistinile.

Švedska je bila jedna od deset zemalja koje su se iz prvog polufinala plasirale u veliko finale, koje se održava u subotu, 16. svibnja. Uz njih, u finale su prošle hrvatske predstavnice, grupa Lelek, kao i  Moldavija, Grčka, Finska, Izrael, Belgija, Litva, Poljska i Srbija.

First semi-final of the 2026 Eurovision Song Contest, in Vienna
Foto: LISA LEUTNER/REUTERS

Maska kao štit od anksioznosti

Kako se kasnije saznalo, maska za Feliciju nije samo stilski odabir, već i način na koji se nosi sa socijalnom anksioznošću. Pjevačica je ranije otvoreno govorila o svojim borbama s mentalnim zdravljem te je objasnila kako joj nastupanje s maskom pomaže da se osjeća ugodnije i sigurnije na velikoj pozornici. 

*uz korištenje AI-ja
 

