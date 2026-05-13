VIDEO Pogledajte nastup naših Lelekica u polufinalu Eurosonga

U utorak navečer održano je prvo polufinale Eurosonga koje se ove godine održava u Beču. Predstavnice Hrvatske, grupa Lelek, nastupile su treće s pjesmom 'Andromeda' i vrlo brzo su osvojile i žiri i publiku. Naime, mnogima se jako svidio prizor jedne od djevojaka kako naizgled lebdi na pozornici.

Na društvenim mrežama pohvalili su djevojke na upečatljivom nastupu, a neki su pisali i kako bi 'samo zbog te scene' Hrvatska trebala pobijediti na Eurosongu.

I drugi su komentirali kako je nastup bio odličan, pa su tako na Instagramu uz isječak nastupa pisali: 'Apsolutno fantastično! Zašto njih nitko ne gleda kao potencijalne pobjednice? Što više trebate od ovoga? Skoro pa savršeno. Bravo, Hrvatska, ovo je bilo ludo', 'Bravo, Hrvatska, ovo je bilo vrhunski', 'Ove kraljice trebaju biti u top 5', 'Cure, sigurno idete u finale'.

A djevojke su i izborile finale! U prvoj polufinalnoj večeri se natjecalo 15 izvođača, a njih 10 izborilo je nastup u velikom finalu koje će biti u subotu. Osim Hrvatske, u finale idu još Grčka, Finska, Belgija, Švedska, Moldavija, Izrael, Srbija, Litva i Poljska.