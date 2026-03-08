Obavijesti

ODUŠEVIO U 'TVOJE LICE ZVUČI POZNATO'

Sven Pocrnić transformirao se u Thompsona i podigao publiku na noge, pogledajte nastup

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Luka Dubroja

Izveo je pjesmu 'Ako ne znaš šta je bilo', a njegov energičan nastup brzo je rasplesao publiku u studiju

Admiral

Bilo je fantastično, Sven. Ja znam da ti imaš fenomenalan vokal i ovo što si večeras pokazao u ovoj transformaciji samo potvrđuje koliko si muzikalan, svestran i talentiran, poručio je Mario Roth nakon nastupa Svena Pocrnića

Stiže jubilarna sezona 'Tvoje lice zvuči poznato': Evo što nas čeka

U nedjelju navečer na Novoj TV počela je jubilarna, deseta sezona showa 'Tvoje lice zvuči poznato', a gledatelji su već u prvoj epizodi mogli vidjeti niz zanimljivih i zahtjevnih transformacija. Jednu od zapaženijih donio je upravo Sven koji je stao na pozornicu kao Marko Perković Thompson.

POGLEDAJTE VIDEO:

Izveo je pjesmu 'Ako ne znaš šta je bilo', a njegov energičan nastup brzo je rasplesao publiku u studiju koja se digla na noge. Oduševljenje nisu skrivali ni članovi žirija.

- Bilo je fantastično, Sven! Ja znam da ti imaš fenomenalan vokal. Ovo što si večeras pokazao ovom transformacijom, zapravo samo pokazuje koliko si ti muzikalan, svestran i talentiran - rekao je Mario Roth.

- Meni kao da je malo nedostajalo u očima tog domoljublja… U izričaju nije izigran… Zaista od tebe očekujemo mnogo i to si pokazao i sada u ovoj izvedbi. Svaka čast - komentirao je Enis Bešlagić.

- Imam osjećaj da si ti ovo s takvom lakoćom napravio, što mislim da ne bi bilo lako svakome… Mislim da si svojom ozbiljnošću uspio dobro pristupiti jer vidim da se to vidi i po publici koja se sva digla na noge - rekla je Martina Stjepanović Meter.

- Odlično si napravio! To je bilo to… Glasovno je to bilo stvarno fantastično… Ti si ono što si mogao napraviti, napravio do kraja - poručio je Goran Navojec.

Foto: Luka Dubroja

Sven Pocrnić iza sebe već ima bogato iskustvo na glazbenoj i kazališnoj sceni. Školovani je pjevač koji je komercijalnu modernu glazbu diplomirao u Dublinu, a danas djeluje kao izvođač i vokalni mentor. 

Publika ga je imala priliku gledati i na pozornici Kazališta Komedija, gdje je nastupao u velikim produkcijama poput rock opere 'Jesus Christ Superstar' i mjuzikla 'Jadnici'. Osim nastupa, svoje znanje prenosi i drugima. Kao vokalni mentor radi u školi pjevanja Husar & Tomčić.

Dio svog glazbenog puta gradio je i u inozemstvu. Na 'A Cappella Academy' u Los Angelesu 2017. i 2018. godine imao je priliku nastupati i pjevati s poznatom vokalnom skupinom Pentatonix u legendarnom Hollywood Bowlu. Uz kazališne i scenske nastupe, aktivan je i kao vokalni pedagog.

- U ovaj show ulazim s velikim veseljem i znatiželjom. Veseli me prilika da se uhvatim u koštac s vlastitim talentima koje možda još nisam u potpunosti otkrio, ali i da kroz transformacije pronađem vedriju i opušteniju stranu sebe. Iako sam navikao pristupati radu vrlo ozbiljno i disciplinirano, ovaj format doživljavam kao prostor igre, radosti i zabave. Poseban izazov za mene je kroz imitacije odavanje svojevrsne počasti velikim izvođačima, a istovremeno bolje upoznati sebe i pomaknuti vlastite granice - rekao je ranije.

