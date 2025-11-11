Svi je znaju kao Ally McBeal, a njezina ljubav s 22 godina starijim kolegom prkosi svemu

Calista Kay Flockhart rođena je 11. studenoga 1964. u američkom Illinoisu gdje je i odrasla, a njezin talent za glumu otkriven je u srednjoj školi. Imala je nekoliko većih uloga u lokalnom kazalištu te je kasnije iskustvo iskoristila za nastup na Broadwayju. U proljeće 1989. godine pojavila se prvi put na malim ekranima, a karijera joj je procvala nakon što je 1997. godine prihvatila poziv na audiciju za seriju "Ally McBeal". Kao Ally McBeal je osvojila Zlatni globus, bila je nominirana i za Emmy, a to joj je do danas ostala uloga karijere.

Flockhart danas živi povučenijim životom, a svi mediji su brujali o njoj i Harrisonu Fordu kada su počeli hodati 2002. godine.

Foto: YouTube screenshot

Glumci su se upoznali na 59. dodjeli Zlatnih globusa početkom 2002. godine. Ford je u to vrijeme još službeno bio u braku s Melissom Mathison, no razišli su se godinu prije. Njihov razvod finaliziran je 2004. Calista i Harrison su govorili kako su znali sve jedno o drugome i prije nego su se upoznali, no tek kada su se sreli počele su frcati iskre. Razlika od 22 godine nikada im nije predstavljala problem. Na prvom spoju bili su nekoliko tjedana kasnije, a prvi put su se službeno pred kamerama zajedno pojavili 1. rujna iste godine na Filmskom festivalu u Veneciji.

Flockhart je godinu prije početka veze s Fordom posvojila sina Liama, kojeg je glumac posvojio nakon nekoliko godina njihove veze. Medijima su pričali kako dijele i strast prema letenju, što im je bila velika poveznica u prvim danima veze. Naime, glumac je pilot, a Flockhart obožava letjeti se su često zajedno bili u oblacima.

Foto: Reuters/Telegram

- Liam, kao i njegova majka, obožava letenje. Jako mi je to bilo važno i bio sam oduševljen što s njima mogu dijeliti svoju strast. Mislim da Calista vidi koliko sam sretan dok upravljam avionom te da je zbog toga i sama još više zavoljela letjeti - komentirao je Ford za časopis People 2003. godine.

Par od medija nikada nije bježao, no nisu prečesto otkrivali intimne detalje. Harrison Ford je u intervjuu za Reader's Digest 2008. godine komentirao kako smatra Calistu "najboljom majkom na svijetu".

- Odlučila je postati majkom prije nego smo se mi upoznali i mislim da je velika odgovornost sam odgajati dijete, kao što je ona odlučila. Sve je podredila Liamu i odradila je sjajan posao odgajajući ga. Sretan sam što mogu biti dijelom njihove priče - komentirao je onda Ford.

Harrison Ford And Calista Flockhart Seen On Holiday In Cordoba In Spain | Foto: Profimedia/dpa/Pixsell

Glumac je kleknuo 2009. nakon sedam godina veze. Izvori bliski paru onda su komentirali kako je Ford zaprosio Flockhart na Valentinovo, a pred oltar su stali u lipnju 2010.

Fordov hobi umalo je bio koban 2015. godine kada je doživio nesreću i mali avion kojim je upravljao se srušio. Bolničko osoblje komentiralo je onda da je glumica stalno bila uz svoga supruga. Oporavio se nakon nekoliko mjeseci te je ponovno krenuo letjeti, a Calista je u intervjuu onda rekla da ga potpuno podržava u tome.

Foto: Dubrovniknet.hr

Upravo avionom odveli su sina Liama na fakultet 2020. godine. Godinu kasnije par je sa sinom posjetio i Lijepu Našu, točnije Dubrovnik, gdje su se odmarali tijekom kolovoza.

Tijekom dugogodišnje veze, Calista Flockhart i Harrison Ford nikada nisu surađivali na istom projektu. Glumac je prije dvije godine spomenuo da im je velika želja raditi zajedno na filmu, no nisu pronašli projekt koji bi im pasao.

Flockhart i Ford danas slove kao jedan od najstabilnijih parova Hollywooda.