Svi nastupi pobjedničkog para: Dino i Tara osvojili žiri i publiku

Nakon petogodišnje stanke na male ekrane vratio se popularan show 'Zvijezde pjevaju'. Riječ je o BBC-jevu formatu u kojemu pjevači 'uče' poznate osobe, zvijezde, nastupati i pjevati.

Gledatelji emisiju prate od 2. ožujka na Prvom programu Hrvatske radiotelevizije u terminu od 20 sati. U osmoj sezoni pjevalo je osam natjecateljskih parova. Voditeli su Barbara Kolar i Duško Čurlić, a u žiriju sjedili Miroslav Škoro, Danijela Martinović, Mirela Priselac Remi i Valentina Fijačko.

Foto: Dario Njavro

Parovi ove sezone su bili: finalisti Dino Jelusić i Tara Thaller te Bojan Jambrošić i Ashley Colburn, zatim Goran Bošković i Ella Dvornik, Pero Galić i Katarina Strahinić, Ivana Kindl i Krešimir Sučević Međeral, Jelena Radan i Borko Perić, Žanamari Perčić (Lalić) i Frano Ridjan, Antonija Šerić i Krešimir Macan.

Foto: HRT

Nekad preslatki i talentirani dječak Dino Jelusić (26), koji je osvojio Europu pjesmom 'Ti si moja prva ljubav', danas gradi zavidnu glazbenu karijeru. Zvuči i izgleda kao rock zvijezda, a gledatelji su se mogli u to uvjeriti i u emisiji 'Zvijezde pjevaju'. Njegova partnerica je Tara Thaller (21), glumica i zvijezda HBO-ove serije 'Uspjeh'.

U prvoj epizodi showa 'Zvijezde pjevaju' Tara i Dino publiku su osvojili pjesmom 'I can't stop loving you' Michaela Jacksona.

- Usred pjesme sam htjela viknuti bravo. Ugodno sam iznenađena s više strana. Tvoje kretanje na sceni je kao da si to tisuću puta napravila. To je prvo, a drugo - izvrstan odabir pjesme - komentirala je Danijela Taru, no dodala kako paru najviše nedostaje kemije. No, unatoč manjku kemije par je osvojio žiri koji im je dao 32 boda.

Na drugom nastupu u zabavnom showu par je stao na pozornicu i zapjevao pjesmu 'Think' Arethe Franklin.

- Mene ovo podsjetilo na moju 'Otvor ženo kapiju' - nasmijao je Škoro publiku, dok je Danijela imala samo riječi hvale i njihov nastup opisala fantastičnim. Da su apsolutno oduševili žiri dokazuje i činjenica da su tada osvojili 35 bodova.

Foto: hrt

Šećer za kraj treće epizode showa bili su Tara Thaller i Dino Jelusić koji su pjesmom 'Islands in the Stream country' osvojili visoka 33 boda i završili prvi na ljestvici.

- Friško i drugačije, svatko je dodao nešto svoje - izjavila je Danijela, dok je Remi dodala kako joj nedostaje 'wow' efekt.

Foto: Dario Njavro/HRT

U četvrtoj epizodi prvi su nastupili Tara i Dino i pjevali pjesmu 'The Winner Takes It All' grupe ABBA, ali u hrvatskoj verziji 'Jači uzme sve' i tom prilikom osvojili 34 boda.

- Mjuzikl je forma koja je jako zanimljiva. Netko nekome opali šamar i počne pjevati. Meni je ovo djelovalo vrlo uvjerljivo i iskreno - rekao im je Miroslav Škoro.

Foto: screenshot/

- Jako me zadivilo to kako se pripremaš za ovu točku. Shvatila sam da ulaziš u emociju što si mi poslije i dokazala. Stvarno mi se jako dopala hrvatske verzija i kako ste to izveli - rekla je Danijela Martinović, a Mirela Priselac Remi je rekla da je sve bilo savršeno.

Foto: Dario Njavro/HRT

- Tara, ovo je bilo savršeno. Napokon si probila iz slatkice, pokazala si emociju i priču. Prodati pjesmu ovako... - očarana je Remi, ali ipak najinteresantniji komentar imala je Valentina Fijačko koja je dodala kako je vidi na Broadwayu.

Foto: HRT

Tijekom svog nastupa, Tara se uživjela u potpunosti i pustila suzu, što se žiriju itekako svidjelo.

- I dok smo bili na probi, znala mi je poteći suza. A sad se nisam mogla suzdržati, samo su mi se slijevale niz lice. Zamislila sam mladi par koji prekida vezu ili da ja prekidam s dečkom i onda je sve krenulo - objasnila je Tara.

Foto: HRT

Dino i Tara u petoj epizodi su u rockerskoj verziji zapjevali 'Rock and Roll' od Led Zeppelina i oduševili žiri, iako je Remi imala zamjerku.

- Dino je izdominirao, žao mi je da nije bilo više tebe - rekla im je Priselac, dok se Škoro po običaju prednost pred komentarima dao dosjetkama. Dobili su 36 bodova od žirija.

Foto: hrt

Na šestom nastupu parovi su pjevali dvije pjesme. Dino Jelusić i Tara Thaller prvo su otpjevali 'Dream A Little Dream Of Me' Elle Fitzgerald.

- Gledajući vaš nastup govorim kumi Danijeli kako bi ona i ja mogli napraviti ovakav zanimljiv duet. Ostao sam oduševljen, mislio sam da trubu može imitirati samo Tedi Spalato, ali možeš i ti. To je vaša prednost preda mnom i Danijelom. Mi bismo morali uzeti i Tedija pa bi bili trio - našalio se Škoro, a Remi je rekla da je trubica njezin 'as u rukavu'.

Foto: Dario Njavro

- Sviđa mi se kako je bilo dramski i senzualno. Lijepo mi je bilo vidjeti te da uživaš u pjesmi kao da je tvoja autorska. Ti si baš bila unutra sa srcem - dodala je Remi. Pjevački par dobio je sve desetke i maksimalnih 40 bodova.

Foto: Instagram

Za drugu pjesmu, Tara i Dino odabrali su 'Loše vino' Bijelog dugmeta.

- Bili ste toliko dobri da mi je čak pljesak u sredini zasmetao. Dino ti si fantastičan pjevač. Toliko sjajan odabir pjesme. Postigli ste jednu takvu energiju između sebe - rekla je Valentina.

Foto: screenshot/

Druga pjesma je kao i prva zaslužila 40 bodova pa su Tara i Dino tada sveukupno osvojili maksimalnih 80 bodova.

- Izvanserijski, fenomenalno, besprijekorno, čisti tonovi. Danas ubijate, danas je vaš dan. Ova pjesma nije moj đir nimalo, ali sam pomislila da sam ovu pjesmu podcijenila - dodala je Remi.

U sedmoj polufinalnoj epizodi najmlađi par zapjevao je Beatlese i 'Can't Buy Me Love' te izazvao ovacije publike.

Foto: Dario Njavro/HRT



- Jako dobro, ali lagali su vam. Danas se sve može kupiti novcem - rekao je Škoro. Remi je dodala da su zreli za nastupe. Dobili su četiri desetke za svoj nastup.

- Bila si besprijekorna, Tara. Znala sam da ćete doći daleko - složila se Valentina.

U drugom dijelu showa natjecatelji su pjevali pjesmu svog mentora, a Dino i Tara ponovno su se svima svidjeli, izvodeći Dininu staru uspješnicu 'Ti si moja prva ljubav'.

- Predivni ste skupa - rekla je Danijela. Valentina je priznala kako je često slušala Dinin CD te davne 2003. godine.





- Ja sam te godine napisao 'Milo moje', to je bila plodna godina - dodao je Škoro. Mladi par osvojio je tada još jednom maksimalnih 40 bodova te su tako osigurali najbolje ocjene žirija.

Za posljednju izvedbu, Dina i Tara odlučili su se za pjesmu 'Molitva' - Parni Valjak. To je pjesma koja simbolizira njihov put do finala, odnosno njihovo iskustvo tijekom dosadašnjih sedam emisija.

- Taru nisam poznavao kada sam došao u show. Rekao sam kolegama: Kakva je to zvijezda kada je njezin mentor poznatiji?'. Divno izgledaš i jako si talentirana. Što god budeš radila, radit ćeš to dobro - rekao je Miroslav Škoro.