Svi šeširi Đurđe Tedeschi našli mjesto u Etnografskom muzeju

Umirovljena sutkinja Đurđa Tedeschi godinama slovi za jednu od najbolje odjevenih žena, a iza sebe ima zavidnu kolekciju šešira, koja će uskoro biti dostupna javnosti. Izloženi šeširi moći će se pogledati u Etnografskome muzeju u Zagrebu u sklopu izložbe pod nazivom 'Memories Are Made Of This - Šeširi iz privatne kolekcije Đurđe Tedeschi'.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Ta izložba dio je većeg studijskog projekta 'Kapa dolje!' koji je napravljen povodom 100. rođendana Etnografskog muzeja. Dizajner Silvio Vujičić (41) jedan je od autora izložbe, a Đurđini šeširi nalaze se u muzeju najviše zahvaljujući njemu.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

- Surađujem s ljudima iz Etnografskog muzeja jer su tu i neki moji eksponati. Kada su me pitali mam li neko ime, predložio sam Đurđu Tedeschi. Nju svi znaju kao nekog tko nosi šešir kao dio svakodnevnog stajlinga. Pitali smo je, pristala je, otvorila nam svoj dom - rekao je Vujičić za Jutarnji list.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Njeni šeširi su, ističe, bezvremenski jer se u kolekciji mogu pronaći i oni Pierrea Cardina, prošlogodišnjeg Guccija pa sve do vintage komada iz 20. i 30. godina prošlog stoljeća.

- Koliko god je Đurđa Tedeschi javna osoba, ima silnu energiju i svjetska je žena i čini se da je svi poznaju, ovo je vjerojatno jedan od prvih njezinih istupa povezanih i s privatnošću - ispričao je i dodao za kraj:

- Zanimljivo je to što se Đurđa ne bavi trendom, a teško je ne podleći trendu.

POGLEDAJTE SERIJAL 'ZENZACIJA':