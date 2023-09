Svi su je obožavali u seriji 'O.C.', a sada ima novu ulogu: 'Kako to izgleda? Nismo je prepoznali'

Njen lik Marisse u seriji 'O.C.' koju su svi pratili ranih 2000 - ih, tinejdžeri su obožavali, a serija je još uvijek popularna, barem ako je vjerovati društvenim mrežama. Upravo zbog toga mnogi se još nisu pomirili sa sudbinom njenog lika, a privatni život glumice je nakon toga dobio tužan zaokret.

Okrenula se drogama i alkoholu, dva puta je završila i na psihijatriji, ali čini se da je sve to iza nje. Mischa Barton (37) ima novu ulogu, u australijskoj sapunici 'The 'Neighbours: A New Chapter'.

Riječ je o 'rebootu' serije koja je godinama bila hit u Australiji, u kojoj je ranije glumila i pjevačica Kylie Minogue, koju je Barton spomenula kao jedan od razloga zašto je prihvatila ulogu.

Međutim, mnogi su ostali šokirani koliko se promijenila te su komentirali kako danas izgleda puno drukčije nego kada je bila na vrhuncu slave. Razlog tome dijelom se krije i u skandalima kojima je punila naslovnice.

Foto: SALA, GEDU

Još 2009. su je uhitili pod utjecajem marihuane, a 2017. je doživjela živčani slom, nakon kojeg je završila u psihijatrijskoj ustanovi. Uhićena je i zbog vožnje pod utjecajem alkohola te je nekoliko puta bila na odvikavanju.

Glumica je 2015. tužila svoju majku tvrdeći da joj je ukrala novac. Ipak posljednjih par godina promijenila je način života te je ovom ulogom razveselila fanove koji su još od O.C.-ja navijali za nju.

Foto: DPA/Pixsell

- Mislim da sam u tranzicijskom razdoblju. Moj menadžer pametno razmišlja o ulogama koje mi šalje i točno zna što želim igrati. Moraju imati neku vrstu dubine u sebi jer, znaš, živjela sam prilično divljim životom, prošla sam kroz mnogo toga i tako ta neka ispraznost od dvadeset i nešto godina... Nisam čak ni voljela takvu ulogu u 'O.C.-u' kad sam bila u tim godinama, ali sada još manje - ispričala je jednom prilikom.