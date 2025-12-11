Obavijesti

ZBOG IZRAELA

Drama na portugalskom izboru za Eurosong: Čak 11 izvođača ne želi u Austriju ako pobijede...

Piše Tina Ozmec-Ban
Drama na portugalskom izboru za Eurosong: Čak 11 izvođača ne želi u Austriju ako pobijede...
Čak 17 glazbenika koji su u 11 izvođačkih skupina otvoreno se protive odlasku na Eurosong u Beč ukoliko pobijede na portugalskom izboru 'Festival da Canção'...

Nakon što su prije nekoliko dana Španjolska, Slovenija, Irska i Nizozemska najavile bojkot Eurosonga zbog odluke da će Izrael sudjelovati i iduće godine, u srijedu je tako odlučio i Island. A bojkot se nastavlja. Kako je izvijestio Eurovoix, čak 17 portugalskih glazbenika neće se natjecati na Eurosongu 2026. ukoliko pobjede na izboru 'Festival da Canção'. 

Radi se o 11 izvođačkih skupina na tom natjecanju, a cilj im je izvršiti pritisak na portugalsku nacionalnu televiziju da se povuče s natjecanja. Glazbenici su uputili i otvoreno pismo u kojem su kao razlog svojeg bojkota naveli sudjelovanje Izraela. Dodatni pritisak stvara i javna peticija kojom se traži povlačenje Portugala s Eurosonga, a koju je do sada potpisalo oko 22.000 ljudi. 

'Festival da Canção' treba se održati 21. i 28. veljače, a veliko finale zakazano je za 7. ožujka. 

Portugalska radiotelevizija (RTP) oglasila se u srijedu navečer povodom otvorenog pisma: 'Bez obzira na odluku umjetnika koji su potpisali izjavu, čiji sadržaj razumijemo, RTP će ponovno organizirati 'Festival da Canção' i ponovno potvrđuje svoje sudjelovanje na Eurosongu 2026., kao i velika većina zemalja članica EBU-a'. 

Ni HRT se ove godine ne povlači s Eurosonga.

- HRT će sudjelovati na Eurosongu 2026. u Beču te će ga, kao i do sada, izravno prenositi. Naš stručni žiri, u sastavu eminentnih glazbenika i medijskih stručnjaka, odabrao je 24 finalista među rekordnim brojem prijava na Doru 2026. Podsjećamo na naš ranije komunicirani stav kako podržavamo rješenja temeljena na stavu većine članica EBU-a - naveli su iz HRT-ovih Komunikacija za Jutarnji list prošlog tjedna. 

U međuvremenu je došlo i do promjene što se tiče izvođača na Dori 2026. HRT je u srijedu izvijestio kako je Karolina Ilić diskvalificirana, a umjesto nje je u popis od 24 izvođača ušao Gabrijel Ivić

