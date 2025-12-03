Obavijesti

Fanovi, pripremite se! Netflix otkrio koliko će trajati finalna epizoda Stranger Thingsa

Piše Nadia Reškovac,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Netflix

Netflix je potvrdio da će finale pete sezone 'Stranger Thingsa' trajati 2 sata i 5 minuta te biti prikazano u više od 500 kino-dvorana širom SAD-a i Kanade

Kraj jednog fenomena je pred nama! Netflix je službeno potvrdio da će finale 'Stranger Thingsa' biti prikazano u više od 500 kino-dvorana širom SAD-a i Kanade, počevši od 31. prosinca, a prikazivanja će trajati do 1. siječnja 2026. Netflix je također otkrio da će finale imati trajanje od 2 sata i 5 minuta, što znači da fanovi mogu očekivati epski završetak omiljene serije.

Foto: Netflix

Ulaznice za kino-prikazivanje se ne prodaju na klasičan način. Umjesto toga, kina će nuditi vouchere za koncesije koji će garantirati mjesto fanovima, a sav prihod od prikazivanja ostaje u rukama vlasnika kina. Netflixove vlastite kino-dvorane neće prodavati ni ulaznice ni vouchere, ali fanovi se mogu prijaviti putem RSVP liste.

Ideja o prikazivanju finala u kinima prvi put je najavljena u listopadu, nakon što su Duffer braća izrazila želju da fanovi dožive kraj serije na velikom platnu u intervjuu za Variety. Iako je Netflixova šefica sadržaja Bela Bajaria u početku rekla da to neće biti moguće, želja fanova bila je toliko snažna da su promijenili odluku.

Opening night for 'Stranger Things: The First Shadow' in London
Foto: ISABEL INFANTES

Ovo je prvi put da Netflix prikazuje sadržaj u kinima bez ikakvog povrata prihoda od blagajne, što dodatno pokazuje koliko finale 'Stranger Thingsa' znači publici i samom streameru.

Trenutno su dostupne prve četiri epizode pete sezone. Preostale tri epizode izlaze 25. prosinca, dok će veliko finale 31. prosinca stići na Netflix i u kina.

'Stranger Things' već je sada jedna od najpopularnijih Netflixovih serija svih vremena. Prije premijere pete sezone, sve četiri prethodne sezone vratile su se u Top 10, što je prvi put u povijesti da je jedna serija istovremeno imala četiri sezone na ljestvici.

