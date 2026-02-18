Svijet ju zna kao ženu zbog koje su se raspali Beatlesi, Lennon je zbog nje ostavio prvu suprugu

Multimedijalna umjetnica i izvođačica Yoko Ono rođena je 18. veljače 1933. godine u Tokiju u aristokratskoj japanskoj obitelji kao najstarija od troje djece. Njezin otac radio je u poznatoj banci, a zbog posla se čitava obitelj u nekoliko navrata selila u SAD i natrag u Tokio. Tijekom Drugoga svjetskoga rata Ono je ostala u Japanu, a imala je 18 godina kada je otišla svojoj obitelji u New York. Upisala je Sveučilište Sarah Lawrence, no od studija je odustala zbog braka s prvim suprugom Toshijem Ichiyanagijem.

Sa suprugom je živjela u Greenwich Villageu te se na početku njihova braka počela zanimati za umjetnost te je počela pisati poeziju. Smatrali su je previše radikalnom te joj nije uspijevalo ostvariti karijeru, no sve se promijenilo kada je počela raditi s jazz glazbenikom Anthonyem Coxom, koji joj je postao drugi suprug. Početkom 60-ih godina upravo je Cox financirao njezine izložbe. Par je dobio jedno dijete, kćer Kyoko 1963. godine. Nastavila se baviti umjetnošću, a 1966. godine je imala izložbu u Londonu.

John Lennon blue plaque | Foto: Yui Mok/Press Association/PIXSELL

Upravo na toj izložbi 9. studenoga 1966. godine upoznala je Johna Lennona, legendarnog pjevala Beatlesa. Impresionirala ga je svojom umjetnošću, a započeli su aferu godinu i pol nakon što su se upoznali. Lennon je zbog Yoko ostavio svoju suprugu Cynthiju s kojom je dobio sina Juliana te se vjenčao s Ono 1969. godine. Par je surađivao u brojnim projektima zajedno te su se bavili aktivizmom, promovirajući mir diljem svijeta. U to je vrijeme Yoko Ono u svijetu postala poznata i kao "žena zbog koje su se raspali Beatlesi".

- Moguće da sam pridonijela tome, no bend je prestao postojati jer je svaki član išao svojim putem. Mediji su se u to vrijeme prema meni odnosili jako loše. S druge sam strane odjednom postala gospođa Lennon i nitko me više nije povezivao s mojom umjetnošću. Postala sam kućanica, no brzo sam prihvatila takav narativ jer nisam imala drugoga izbora - komentirala je Yoko u intervjuu za Medium 2016. godine.

68152966 | Foto: Profimedia/dpa/Pixsell

Yoko godinama nije vidjela svoju kćer Kyoko, a s njezinim ocem se borila za skrbništvo. U jednom trenutku je djevojčica nestala s ocem, a tek se puno kasnije saznalo da je bila u vjerskom kultu "Walk" sa svojim ocem.

Ono i Lennon su prvo zajedničko dijete, sina Seana, dobili 1975. godine. Glazbenik je odustao od karijere kako bi se posvetio sinu, a kada se vratio na scenu 1980. godine ga je u New Yorku ubio Mark David Chapman i to samo nekoliko metara dalje od supruge.

Nakon Lennonove smrti, Yoko je nastavila karijeru. Snimala je albume, održavala koncerte te je radila na mjuziklima. Svoju umjetnost je predstavljala diljem svijeta, a brinula je i o ostavštini svoga supruga. Nastavila se baviti i aktivizmom.