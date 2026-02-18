Obavijesti

Show

Komentari 2
SLAVI 93. ROĐENDAN

Svijet ju zna kao ženu zbog koje su se raspali Beatlesi, Lennon je zbog nje ostavio prvu suprugu

Piše Đurđica Sarjanović,
Čitanje članka: 2 min
Svijet ju zna kao ženu zbog koje su se raspali Beatlesi, Lennon je zbog nje ostavio prvu suprugu
5
Yoko Ono | Foto: Ryan Remiorz/Press Association/PIXSELL

Japanska umjetnica Yoko Ono poznata je zbog braka s Johnom Lennonom, s kojim je surađivala na nekoliko projekata. Danas slavi 93. rođendan.

Admiral

Multimedijalna umjetnica i izvođačica Yoko Ono rođena je 18. veljače 1933. godine u Tokiju u aristokratskoj japanskoj obitelji kao najstarija od troje djece. Njezin otac radio je u poznatoj banci, a zbog posla se čitava obitelj u nekoliko navrata selila u SAD i natrag u Tokio. Tijekom Drugoga svjetskoga rata Ono je ostala u Japanu, a imala je 18 godina kada je otišla svojoj obitelji u New York. Upisala je Sveučilište Sarah Lawrence, no od studija je odustala zbog braka s prvim suprugom Toshijem Ichiyanagijem. 

OSTAVŠTINA Sin Johna Lennona zabrinut: 'Dajem sve od sebe da svijet ne zaboravi Beatlese, Johna i Yoko'
Sin Johna Lennona zabrinut: 'Dajem sve od sebe da svijet ne zaboravi Beatlese, Johna i Yoko'

Sa suprugom je živjela u Greenwich Villageu te se na početku njihova braka počela zanimati za umjetnost te je počela pisati poeziju. Smatrali su je previše radikalnom te joj nije uspijevalo ostvariti karijeru, no sve se promijenilo kada je počela raditi s jazz glazbenikom Anthonyem Coxom, koji joj je postao drugi suprug. Početkom 60-ih godina upravo je Cox financirao njezine izložbe. Par je dobio jedno dijete, kćer Kyoko 1963. godine. Nastavila se baviti umjetnošću, a 1966. godine je imala izložbu u Londonu.

John Lennon blue plaque
John Lennon blue plaque | Foto: Yui Mok/Press Association/PIXSELL

Upravo na toj izložbi 9. studenoga 1966. godine upoznala je Johna Lennona, legendarnog pjevala Beatlesa. Impresionirala ga je svojom umjetnošću, a započeli su aferu godinu i pol nakon što su se upoznali. Lennon je zbog Yoko ostavio svoju suprugu Cynthiju s kojom je dobio sina Juliana te se vjenčao s Ono 1969. godine. Par je surađivao u brojnim projektima zajedno te su se bavili aktivizmom, promovirajući mir diljem svijeta. U to je vrijeme Yoko Ono u svijetu postala poznata i kao "žena zbog koje su se raspali Beatlesi". 

- Moguće da sam pridonijela tome, no bend je prestao postojati jer je svaki član išao svojim putem. Mediji su se u to vrijeme prema meni odnosili jako loše. S druge sam strane odjednom postala gospođa Lennon i nitko me više nije povezivao s mojom umjetnošću. Postala sam kućanica, no brzo sam prihvatila takav narativ jer nisam imala drugoga izbora - komentirala je Yoko u intervjuu za Medium 2016. godine.

68152966
68152966 | Foto: Profimedia/dpa/Pixsell

Yoko godinama nije vidjela svoju kćer Kyoko, a s njezinim ocem se borila za skrbništvo. U jednom trenutku je djevojčica nestala s ocem, a tek se puno kasnije saznalo da je bila u vjerskom kultu "Walk" sa svojim ocem. 

IMAO BI 85 GODINA Droge i Yoko Ono udaljile su ga od benda, zbog nje je često kršio zlatno pravilo Beatlesa
Droge i Yoko Ono udaljile su ga od benda, zbog nje je često kršio zlatno pravilo Beatlesa

Ono i Lennon su prvo zajedničko dijete, sina Seana, dobili 1975. godine. Glazbenik je odustao od karijere kako bi se posvetio sinu, a kada se vratio na scenu 1980. godine ga je u New Yorku ubio Mark David Chapman i to samo nekoliko metara dalje od supruge. 

Nakon Lennonove smrti, Yoko je nastavila karijeru. Snimala je albume, održavala koncerte te je radila na mjuziklima. Svoju umjetnost je predstavljala diljem svijeta, a brinula je i o ostavštini svoga supruga. Nastavila se baviti i aktivizmom.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
FOTO Sjećate li se Steffani iz Big Brothera? Vodila je ljubav s Ervinom koji danas ima 170 kila
KONTROVERZNA SPLIĆANKA

FOTO Sjećate li se Steffani iz Big Brothera? Vodila je ljubav s Ervinom koji danas ima 170 kila

Steffani Banić jedna je od najupečatljivijih stanarki sedme sezone reality showa Big Brother. Ljubovala je s Ervinom Mujakovićem, a sebe je opisala kao 'vampiricu'
ŠOK FOTKA Sjećate se Ervina iz Big Brothera? Evo kako danas izgleda. Nabio je čak 170 kila!
NEVJEROJATNO

ŠOK FOTKA Sjećate se Ervina iz Big Brothera? Evo kako danas izgleda. Nabio je čak 170 kila!

Prošlo je desetljeće od regionalnog ‘Big Brothera’, a mnogi i dalje pamte Ervina Mujakovića koji je ljubovao sa Steffani i družio se sa sestrama Šegetin
Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u srijedu
DNEVNI PREGLED

Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u srijedu

Doznajte što vas očekuje ove srijede 18. veljače u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Tajne prošlosti', 'Crno more', 'Velvet: Novo carstvo'...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026