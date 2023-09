Svirao je zubima i jezikom kako bi zaveo djevojke: 'Bio je pravi obiteljski tip kad nije nastupao'

Malo kad neki gitarist doživi toliku slavu da se njegovo ime i lik preseli u pop kulturu. Ako je nekoć bio bog rock’n’rolla, danas je Jimi Hendrix lik u videoigri 'Guitar Hero World Tour', a još 1995. dobio je i svoj aparat u kasinu u Las Vegasu. Ručka na slot mašini kopija je vrata Hendrixove električne gitare, a glavni zgoditak su tri sličice Jimija Hendrixa. Čak je i Bandićeva vlast dopustila da se zagrebački Zeleni željeznički most preko Save nazove Hendrixovim mostom zbog grafita koji je na njemu osvanuo prije kojih 30-ak godina.

Rođen je kao Johnny Allen Hendrix u Seattleu 27. studenoga 1942., a djetinjstvo mu je bilo teško, puno tuge i tragedija. Njegova majka Lucille imala je samo 17 godina kad je rodila Jimija. Nakon burne veze s njegovim ocem Alom i nakon rođenja još dvojice sinova - Leona i Josepha, Lucille je napustila obitelj.

Gitaru je svirao naopako

Zato je Hendrix svoju majku viđao tek s vremena na vrijeme, a umrla je kad je Jimiju bilo samo 15 godina. Već tad se Jimi zanimao za glazbu, a onda mu je otac za pet dolara kupio prvu akustičnu gitaru. Kad je vidio da je sin potpuno zaluđen sviranjem, godinu dana poslije kupio mu je i prvu električnu. Bila je to Supro Ozark, ali namijenjena dešnjacima, pa ju je Jimi morao svirati okrenutu naopako.

Foto: PROMO

Škola mu je dojadila te je počeo iz nje bježati da bi mogao svirati gitaru, a onda je 1959. definitivno napustio srednju školu, a preživljavao radeći povremene poslove. Mijenjao je bendove, a u probleme sa zakonom upao je zbog krađa automobila. Konačno, da bi izbjegao zatvor, prijavio se u vojsku 1961. na nagovor oca koji je također imao službu u američkoj vojsci. Hendrix je počeo obuku za padobranca, tu je osnovao i prvi bend King Casuals.

Godinu dana proveo je u uniformi, a onda je časno otpušten 1962. jer je ozlijedio koljeno tijekom skoka. Opet u civilnom životu, ovaj put s iskustvom vojničke službe, Hendrix je prestao s dječjim nestašlucima. Pronašao je prijatelja, basista Billyja Coxa, kojeg je upoznao u vojsci i počeo je svirati glazbu drugih izvođača pod imenom Jimmy James. Svirali su glazbu Jackieja Wilsona i Sama Cookea, a proširio je repertoar svirajući Little Richarda i The Isley Brothersa. Onda je osnovao vlastiti bend The Blue Flames. Sredinom 1966. Hendrix je nastupao u njujorškom Cafe Wha?. U publici koja ga je slušala sjedio je igrom slučaja Chas Chandler, basist tad megapopularnog britanskog benda The Animals. Ostalo je povijest.

Foto: Profimedia

Chandler i Hendrix potpisali su ugovor i Chas je postao njegov menadžer. Nagovorio ga je da dođe u London i tamo ga je spojio s basistom Noelom Reddingom i bubnjarom Mitchom Mitchellom kako bi osnovali The Jimi Hendrix Experience. Na prvom singlu objavljenom godinu dana kasnije našle su se dvije pjesme - “Are You Experienced” i danas evergreen “Hey Joe”. Njegova mlađa sestra Janie Hendrix, iz očeva drugog braka, prisjetila se kad su prvi put čuli njegovu pjesmu “Are You Experienced”.

'Ne znam tko pjeva, ali sigurno Jimi svira!'

- Živjeli smo u zgradi s tri stana, a do nas su bile neke hipijevke, tako su ih zvali moji roditelji. Zidovi su bili tanki i stalno smo iz njihova stana čuli glazbu. U jednom trenutku tata je rekao: ‘Ne znam tko ovo pjeva, ali siguran sam da svira Jimi’. Tata je znao da Jimi odlično svira, no nije imao pojma da zna i pjevati - ispričala je prije nekoliko godina Janie Hendrix. Sjeća se da je njezina majka otišla i pokucala djevojkama na vrata.

- Hej, cure, recite nam koju ploču slušate? Jedna od njih je izašla i pokazala omot na kojem je pisalo ‘Are You Experienced’. Mama je viknula: ‘Pa to je naš sin!’. Cure su ostale u šoku. Dale su nam ploču i rekle: ‘OK, idemo odmah po drugu’. Kasnije nam je rekao da je molio izdavače da nam pošalju primjerak koji nikad nismo dobili - rekla je Janie.

Foto: Profimedia

Nastupajući u Engleskoj, Hendrix je odmah stekao priličan broj fanova, i to baš među tad već velikim britanskim zvijezdama rocka - Beatlesima, Rolling Stonesima, The Who i Ericu Claptonu. Svi oni nisu se mogli nadiviti Hendrixovoj tehnici sviranja gitare i jedinstvenom zvuku koji bi proizvodio. No osim što je divlje svirao gitaru i kako su neki govorili - čupao joj “dušu”, Hendrix je volio teatralnost, volio je show.

To ga je i otjeralo iz benda The Isley Brothers 1964. jer su se umorili od njegovih pokušaja da fascinira publiku, a osobito djevojke. London nije bio tako uskogrudan kao američka scena. Volio je osobenjake, a Hendrix je na sceni bio baš to. Svirao je gitaru zubima, jezikom, svirao je za leđa...

Imao dvoje djece?

Iako se nikad nije ženio, mnoge su ljepotice pale na njegov šarm. Prva u javnosti poznata je bila Betty Jean Morgan, čije je ime ručno oslikano na jednoj od svojih gitara. Njihova veza nije dugo trajala jer je Hendrix tijekom njihove romanse otišao u vojsku. Godine 1964. bio je s izvjesnom Faye dok je živio u Harlemu, a onda se zbližio s bivšom djevojkom Keitha Richardsa, Lindom Keith.

Vjeruje se da je Hendrix bio otac dvoje djece. Jedan od njih je švedski pjevač James Sundquist, koji je 1994. tužio Zakladu “Experience Hendrix” i tražio dio nasljedstva jer je švedski sud 1975. utvrdio da je Sundquist zakoniti Hendrixov sin.

Foto: Anthony Devlin/Press Association/PIXSELL

I Tamika Hendrix također je prijavljena kao navodno Hendrixovo izvanbračno dijete, ali test očinstva nije napravljen, a pokušaj njezine majke da ona dobije dio nasljedstva odbijen je 1972.

I dok je na sceni ostavljao dojam neprilagođenoga, divljeg rokera, njegova polusestra Janie, iz drugog očeva braka, prošle je godine svjedočila da je Jimi privatno bio potpuna suprotnost svojeg scenskog alter ega.

'Cijelu noć bismo igrali Monopoly'

- Kad bi došao kući, nikad ne bi uzeo gitaru u ruke. Želio je provoditi vrijeme s obitelji. Imali bismo te obiteljske sjedeljke gdje bismo svi sjedili u krugu u dnevnoj sobi i htjeli smo Jimiju postaviti hrpu pitanja jer ga veći dio godine nismo viđali - prisjetila se Janie. Ali kad je izbivao, često bi zvao kući, no ne zato da bi pričao o tome što radi i gdje je.

- Samo je želio znati što mi drugi radimo jer bi govorio da mu je žao što propušta obiteljske proslave i okupljanja za rođendane, Božić i razne druge prigode - rekla je Janie i otkrila kako su provodili zajedničko vrijeme. Obožavao je igrati Monopoly i znali smo da ćemo, kad dođe, cijele noći biti budni i igrati ovu društvenu igru. Ako netko misli da se ludo ponašao kao na sceni i razbijao stvari, ne - nikad. To je radio na pozornici - ispričala je Hendrixova sestra, koja danas vodi Zakladu “Experience Hendrix” s ostavštinom 20-ak godina starijeg brata.

Prepričala je jednom i sjećanje na zadnji susret s Jimijem. Imala je tada devet godina. Oko Hendrixove smrti kasnije su se ispredale razne teorije zavjere. No umro je vjerojatno od posljedica predoziranja alkoholom i drogom. Iako su ga optuživali i uhićivali u Kanadi zbog konzumiranja i posjedovanja heroina, Hendrix je tvrdio da nikad u životu nije bio na heroinu. Pušio je kanabis, koristio LSD i kokain, pa je bio zbog toga i nekoliko puta priveden, ali nikad zatvaran jer su to bile količine za osobnu uporabu.

Umro od tableta za spavanje i alkohola

Dana 11. rujna 1970. Hendrix je dao posljednji intervju u hotelu Cumberland u Londonu za Record Mirror. Već pateći od lošeg zdravlja zbog neprestanog napadaja gripe i iscrpljenosti od posla, gotovo dva tjedna nakon posljednjeg nastupa s The Experience, Hendrix je pronađen mrtav u sobi svoje djevojke Monike Dannemann u hotelu Samarkand u Notting Hillu, samo dva dana prije svog 28. rođendana. Večer prije uputili su se na poslovnu večeru i vratili su se u hotelsku sobu oko tri ujutro.

Foto: Profimedia

Hendrix je u sobi još otvorio i popio bocu vina, a kako je kasnije pokazala autopsija, preminuo je od prekomjerne doze alkohola i tableta za spavanje. Ugušio se povraćajući u snu. U trenutku smrti Hendrix je bio u pravnim problemima i sporio se oko ugovora s menadžerom Michaelom Jeffreyem, a također je vodio spor oko utvrđivanja očinstva nad kćeri Tamikom.

Zbog toga se mnogo godina kasnije nagađalo da je možda otrovan. Pokrenula je to spisateljica Kathy Etchingham, koja je također jedno vrijeme bila Hendrixova djevojka i muza. No dokazi o navodnom ubojstvu bili su previše tanki.

Foto: Profimedia

Hendrix je pokopan na groblju Greenwood u Rentonu u državi Washington. Na njegovom pogrebu bili su otac Al, maćeha June, brat Leon, sestra Janie i baka Nora te Noel Redding i Mitch Mitchell iz The Experiencea.