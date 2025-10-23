Svirke u Zagrebu: Silente rasprodao četiri koncerta, objavljen je i datum petog

Dubrovačka pop-rock grupa Silente rasprodala je sva četiri najavljena koncerta u zagrebačkom Vintage Industrial Baru, od 12. do 15. studenog, pa je za kraj dodan i peti nastup koji će bend odsvirati u nedjelju, 16. studenog, objavio je organizator koncerta agencija LAA.

Bend se time vraća u Vintage, koncertni prostor koji su do sada više puta rasprodali. Bit će to prve klupske svirke benda u Zagrebu nakon što su četiri dana zaredom rasprodali klub Sax početkom prosinca prošle godine.

Silente u Vintage Industrial Bar dolazi na krilima novog singla “Bog kakvog trebam”, što je peta pjesma s nadolazećeg albuma.

"Pjesma za sve one koji su pomireni s time da od svoje prošlosti neće pobjeći pa to i ne pokušavaju. Jedina želja im je da se vrati ono što je bilo, još uvijek zaljubljeni u onoga koji je nekad bio tu", poručuje bend.

Silente će na koncertima publiku provesti kroz desetljeće dug glazbeni put s osvrtom na dosadašnje albume i aktualne singlove.