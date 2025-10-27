Obavijesti

Show

Komentari 0
RAZVESELILA JE OBOŽAVATELJE

Sydney Sweeney o snimanju treće sezone Euforije: 'Osjećam se kao da idem kući obitelji'

Piše Marinela Mesar,
Čitanje članka: 2 min
Sydney Sweeney o snimanju treće sezone Euforije: 'Osjećam se kao da idem kući obitelji'
2
Foto: Mario Anzuoni

Sweeney će uskoro početi s pripremama za ulogu glumice Kim Novak u filmu o njezinoj vezi sa Sammyjem Davisom Jr. iz 1957.

- Završavam 'Euphoriju' za dva dana - započela je Sydney. 

Također, otkrila je i da se u HBO-ovu seriju vratila nakon tri godine. 

- Uglavnom je ista ekipa, pa se osjećam kao da idem kući obitelji - rekla je Sweeney. 

- Odrasla sam s njima. Imala sam 20 godina kada sam radila pilot epizodu, tako da je mogućnost da vidim puno istih ljudi vrlo utješna - dodala je glumica. 

BUJNA GLUMICA Sydney Sweeney pojavila se s novom frizurom. Ali nitko joj u ovoj haljini nije gledao u kosu!
Sydney Sweeney pojavila se s novom frizurom. Ali nitko joj u ovoj haljini nije gledao u kosu!

Iako je HBO prethodno najavio da će treća sezona biti posljednja, Sydney je prokomentirala mogućnost četvrte sezone. 

- Ne mogu potvrditi nikakve informacije - istaknula je Sweeney. 

Treću sezonu, ranije je najavio i Jacob Elordi, kada se pojavio na gala večeri Muzeja akademije u Los Angelesu. 

- Bilo je nevjerojatno i oslobađajuće. Imao sam priliku biti u sasvim drugačijoj ulozi od onoga na kakve sam navikao - priznao je glumac. 

'BILO JE IZAZOVNO' Sydney Sweeney na premijeri filma 'Christy': 'Udebljala sam se 16 kilograma za tu ulogu!'
Sydney Sweeney na premijeri filma 'Christy': 'Udebljala sam se 16 kilograma za tu ulogu!'

Dodao je i da je tvorac serije Sam Levison konstruirao nešto nevjerojatno dobro i filmski.

- Mislim da će se ljudima stvarno svidjeti - naglasio je Jacob. 

Inzistirao je i da ne zna što se točno događa u trećoj sezoni. 

- Svatko se fokusira na različite priče. Ne znam što itko drugi radi. Imao sam stvarno jedinstvenu priču. Ne znam koje su ostale priče. To je kao FBI dosjei - rekao je Elordi. 

- Dakle, sjajno je jer ću moći konzumirati seriju na isti način na koji to čine svi ostali kao obožavatelji, što prije nisam mogao. Jako sam uzbuđen. Osjećam se kao da ću treću sezonu moći gledati sa svima ostalima - dodao je Jacob.

FOTO Zanosna Sydney Sweeney u haljini koja joj naglašava obline
Zanosna Sydney Sweeney u haljini koja joj naglašava obline

Što se tiče Sydney, glumica će uskoro započeti i s pripremama za ulogu u filmu 'Scandalous', gdje će utjeloviti Kim Novak. Cjelokupni film je u režiji Colmana Dominga, a govori o Kiminoj međunarodnoj romansi sa Sammyjem Davisom Jr. (David Jonsson) 1957. godine. 

A premiere for the film Christy during AFI Fest in Los Angeles
Foto: Mario Anzuoni

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Šuput i ostale zvijezde: Kako izgledaju bez filtera i nakon 'peglanja'. Pogledajte fotke!
SLAVNE DAME

Šuput i ostale zvijezde: Kako izgledaju bez filtera i nakon 'peglanja'. Pogledajte fotke!

Slavne pjevačice, glumice i modele često možemo vidjeti besprijekorno našminkane i sređene. No, kako njihovi brojni fanovi ne bi mislili da one uvijek tako izgledaju, neke od njih ponekad podijele i kako izgledaju bez šminke i bez filtera
Mirna Posavec u 'Život na vagi' ušla je sa 135 kg, a skinula 50 kg: Evo kako danas izgleda...
I DALJE MARLJIVO VJEŽBA

Mirna Posavec u 'Život na vagi' ušla je sa 135 kg, a skinula 50 kg: Evo kako danas izgleda...

Bivša kandidatkinja četvrte sezone popularnog realityja danas redovito dijeli fotografije iz teretane, kao i zdrave i ukusne recepte. Sve ono što je u showu naučila, toga se i pridržava, a ranije je operacijama skinula kožu
FOTO Tko je Nadja zbog koje se posvađao žiri u Supertalentu?
TISUĆE JE PRATE

FOTO Tko je Nadja zbog koje se posvađao žiri u Supertalentu?

Dok ju je Martina oštro iskritizirala, Bilman joj je poručio da zna plesati. Nadju na TikToku i Instagramu je prati više od 300 tisuća obožavatelja...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025