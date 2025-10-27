Sydney Sweeney o snimanju treće sezone Euforije: 'Osjećam se kao da idem kući obitelji'

- Završavam 'Euphoriju' za dva dana - započela je Sydney.

Također, otkrila je i da se u HBO-ovu seriju vratila nakon tri godine.

- Uglavnom je ista ekipa, pa se osjećam kao da idem kući obitelji - rekla je Sweeney.

- Odrasla sam s njima. Imala sam 20 godina kada sam radila pilot epizodu, tako da je mogućnost da vidim puno istih ljudi vrlo utješna - dodala je glumica.

Iako je HBO prethodno najavio da će treća sezona biti posljednja, Sydney je prokomentirala mogućnost četvrte sezone.

- Ne mogu potvrditi nikakve informacije - istaknula je Sweeney.

Treću sezonu, ranije je najavio i Jacob Elordi, kada se pojavio na gala večeri Muzeja akademije u Los Angelesu.

- Bilo je nevjerojatno i oslobađajuće. Imao sam priliku biti u sasvim drugačijoj ulozi od onoga na kakve sam navikao - priznao je glumac.

Dodao je i da je tvorac serije Sam Levison konstruirao nešto nevjerojatno dobro i filmski.

- Mislim da će se ljudima stvarno svidjeti - naglasio je Jacob.

Inzistirao je i da ne zna što se točno događa u trećoj sezoni.

- Svatko se fokusira na različite priče. Ne znam što itko drugi radi. Imao sam stvarno jedinstvenu priču. Ne znam koje su ostale priče. To je kao FBI dosjei - rekao je Elordi.

- Dakle, sjajno je jer ću moći konzumirati seriju na isti način na koji to čine svi ostali kao obožavatelji, što prije nisam mogao. Jako sam uzbuđen. Osjećam se kao da ću treću sezonu moći gledati sa svima ostalima - dodao je Jacob.

Što se tiče Sydney, glumica će uskoro započeti i s pripremama za ulogu u filmu 'Scandalous', gdje će utjeloviti Kim Novak. Cjelokupni film je u režiji Colmana Dominga, a govori o Kiminoj međunarodnoj romansi sa Sammyjem Davisom Jr. (David Jonsson) 1957. godine.

