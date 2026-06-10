Sydney Sweeney osvrnula se na 18+ scene iz 3. sezone 'Euforije'

Finale treće sezone serije 'Euforija' mnoge gledatelje ostavilo je šoku. Lik Cassie Howard, koji utjelovljuje Sydney Sweeney (28), okrenuo se zaradi preko platforme za odrasle. Mnogi obožavatelji smatraju kako je to ponižavajuće te da loše utječe na samu karijeru popularne glumice. U najnovijem intervjuu za Vanity Fair, Sweeney je progovorila upravo o tim kontroverznim scenama.

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- Od samog početka može se vidjeti da Cassie ima potrebu biti voljena. Ima potrebu da je drugi ljudi potvrđuju i cijene. Ne zna voljeti samu sebe ako je netko drugi ne voli - rekla je Sweeney.

Osvrnula se i na odnos s autorom serije, 41-godišnjem Samu Levisonu te otkrila kako je izgledao njihov razgovor o najnovijoj sezoni.

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- Poslao mi je scenarije u kojima su već bile sve Cassiene scene, uključujući i one s OnlyFansa. Nakon toga me nazvao pa smo o svemu razgovarali. Pitao me kako se osjećam zbog toga, a ja sam mu odgovorila: 'Gledaj, ja sam glumica koja tumači lik' - ispričala je.

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- Slažem li se sa svim Cassienim odlukama? Bih li ja osobno donosila takve odluke? Ne, naravno da ne bih. Ali ja sam glumica i to je moj posao, a ovo je Cassien život. Da bih joj odala pravdu i odigrala je onako kako treba biti prikazana, moram oživjeti Samovu viziju i prikazati Cassie na najranjiviji i najluđi mogući način - nadodala je.

Levinson je u intervjuu za New York Times da je scene za OnlyFans prvo mislio snimiti bez golotinje.

- Smiješno je, kada sam prvo krenuo pisati scenarij pomislio sam da snimimo sve bez golotinje, mislio sam da se fokusiramo na neke druge svari. A Sweeney me samo pogledala i rekla: 'Šališ se? Glumim OnlyFans modela i želiš mi reći da ćemo zaobići to?', onda sam shvatio, da, u redu, to je dobra poanta - prisjetio se.

Ipak, mnogi stručnjaci tvrde kako su takve scene potencijalno mogu ugroziti karijeru Sydney Sweeney te se sve češće postavlja pitanje bi li ju takve uloge mogle obilježiti i svesti njezin javni imidž samo na seksualizirane likove. Dave Quast, stručnjak za krizni menadžment osvrnuo se na sve za Fox News.

- Rizik nastaje kada se javna rasprava više usredotoči na seksualizirane aspekte uloge nego na glumu. Tada isti rad koji ju je učinio odvažnom može početi sužavati njezin brend - rekao je.

- Seksualnost na ekranu sama po sebi nije neozbiljna. Problem je kada postane glavna asocijacija za nekog glumca - nadodao je.