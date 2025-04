Sydney Sweeney radi na novom filmu: Temelji se na videoigrici, i ne, neće biti nova Lara Croft...

Universal Pictures najavio je novu filmsku adaptaciju kultne videoigre iz 1980-ih, 'OutRun', na kojoj će surađivati renomirani redatelj Michael Bay i popularna glumica Sydney Sweeney. Bay će preuzeti režiju filma, dok će Sweeney sudjelovati kao producentica, što potvrđuje njezin sve veći utjecaj u filmskoj industriji, navodi Variety.

Produkciju će dodatno ojačati Brad Fuller, koji će zajedno s Bayom producirati film kroz njihovu produkcijsku kuću Platinum Dunes. S druge strane, Sega će biti zastupljena kroz producenta Torua Nakaharu, poznatog po radu na uspješnim adaptacijama 'Sonic the Hedgehog', dok će predsjednik i izvršni direktor Sege, Shuji Utsumi, nadgledati cijeli projekt.

Scenarij za film piše Jayson Rothwell, no detalji radnje zasad nisu poznati, što i nije iznenađenje s obzirom na to da originalna igra 'OutRun' iz 1986. godine nije imala klasičnu narativnu strukturu.

Umjesto toga, igrači su upravljali legendarnim Ferrarijem Testarossom kroz raznolike pejzaže, poput plaža, Alpa i autoputa, pokušavajući stići do cilja prije isteka vremena. Igra je bila revolucionarna za svoje vrijeme i postavila je temelje za novi žanr vozačkih igara, a njezina popularnost iznjedrila je brojne nastavke i adaptacije za kućne konzole.

Ova filmska adaptacija nastavak je uspješnog niza Universal Picturesa u žanru ekranizacija videoigara, nakon što su 'The Super Mario Bros. Movie' i 'Five Nights at Freddy's' ostvarili iznimne rezultate na svjetskim kino blagajnama.

Iako još nije poznato hoće li Sweeney imati i glumačku ulogu, njezina uključenost u produkciju izazvala je veliko zanimanje javnosti, osobito nakon nedavnih vijesti o njezinoj mogućoj ulozi u adaptaciji japanske franšize 'Gundam'.

Projekt 'OutRun' okuplja iskusne filmske profesionalce i kreatore iz svijeta videoigara, a s obzirom na bogatu povijest igre i nostalgiju koju budi kod više generacija, očekivanja su velika.