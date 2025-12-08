Sydney Sweeney: Da, prave su!

Sydney Sweeney ponovo je progovorila o dugogodišnjim glasinama da je radila estetske zahvate, a u novom intervjuu za Allure glumica je jasno poručila kako se njezin izgled nije mijenjao zbog operacija, nego zbog odrastanja i profesionalnih uvjeta snimanja.

Foto: Aude Guerrucci

- Nikad nisam imala nikakav zahvat - izjavila je na samom početku, odlučna da prekine nagađanja koja godinama kruže internetom. Objasnila je i da joj se takvi tretmani uopće ne uklapaju u životni stil: „Tako sam prestrašena igala, nemate pojma.“

Sweeney se posebno osvrnula na čestu praksu korisnika društvenih mreža da uspoređuju njezine tinejdžerske fotografije sa sadašnjima. Prema njezinim riječima, takve usporedbe nemaju nikakvog smisla.

- Ne možete uspoređivati moju fotografiju kad sam imala 12 godina s fotografijom kad imam 26, uz profesionalnu šminku i rasvjetu! Naravno da ću izgledati drukčije - rekla je, ističući kako je promjena izgleda uzrastanjem normalna i očekivana.

Nakon godina komentara i analiza njezina izgleda, glumica je otvoreno progovorila o svojem stavu prema online kritikama.

- Svi na društvenim mrežama su ludi - izjavila je, naglasivši koliko se rasprave o tuđem izgledu često pretvaraju u pretjerane teorije i neutemeljene tvrdnje.

Jedan od najčešćih navoda koji se može pronaći na internetu odnosi se na blagu asimetriju njezina lica. Dok su mnogi tvrdili da je rezultat estetske korekcije, Sweeney je objasnila da je stvarnost potpuno drugačija. Kao dijete doživjela je ozbiljnu ozljedu na vodi.

- Dobila sam 19 šavova - otkrila je te naglasila da je upravo ta nesreća uzrok tome što joj jedno oko prirodno izgleda malo drukčije od drugog.

Zato je, kaže, potpuno pogrešno povezivati te sitne razlike s operacijama: „Da sam imala nešto rađeno, lice bi mi bilo ravno, simetrično.“

Foto: reuters