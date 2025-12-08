Obavijesti

Show

Komentari 14
PRIRODNA LJEPOTICA

Sydney Sweeney: Da, prave su!

Piše Franka Bučar,
Čitanje članka: 1 min
Sydney Sweeney: Da, prave su!
76
Foto: reuters

Sydney Sweeney odlučno odbacuje glasine o estetskim zahvatima i poručuje da je njezin izgled rezultat prirodnog sazrijevanja te dodaje kako su usporedbe starih i novih fotografija “besmislene”

Sydney Sweeney ponovo je progovorila o dugogodišnjim glasinama da je radila estetske zahvate, a u novom intervjuu za Allure glumica je jasno poručila kako se njezin izgled nije mijenjao zbog operacija, nego zbog odrastanja i profesionalnih uvjeta snimanja.

2025 GQ Men Of The Year at Chateau Marmont in Los Angeles
Foto: Aude Guerrucci

- Nikad nisam imala nikakav zahvat - izjavila je na samom početku, odlučna da prekine nagađanja koja godinama kruže internetom. Objasnila je i da joj se takvi tretmani uopće ne uklapaju u životni stil: „Tako sam prestrašena igala, nemate pojma.“

Sweeney se posebno osvrnula na čestu praksu korisnika društvenih mreža da uspoređuju njezine tinejdžerske fotografije sa sadašnjima. Prema njezinim riječima, takve usporedbe nemaju nikakvog smisla.

- Ne možete uspoređivati moju fotografiju kad sam imala 12 godina s fotografijom kad imam 26, uz profesionalnu šminku i rasvjetu! Naravno da ću izgledati drukčije - rekla je, ističući kako je promjena izgleda uzrastanjem normalna i očekivana.

Nakon godina komentara i analiza njezina izgleda, glumica je otvoreno progovorila o svojem stavu prema online kritikama.

FILMSKI FIJASKO Svi uzdišu za njome, ali njezine filmove ne gledaju: Sydney Sweeney govorila o neuspjehu
Svi uzdišu za njome, ali njezine filmove ne gledaju: Sydney Sweeney govorila o neuspjehu

- Svi na društvenim mrežama su ludi - izjavila je, naglasivši koliko se rasprave o tuđem izgledu često pretvaraju u pretjerane teorije i neutemeljene tvrdnje.

Jedan od najčešćih navoda koji se može pronaći na internetu odnosi se na blagu asimetriju njezina lica. Dok su mnogi tvrdili da je rezultat estetske korekcije, Sweeney je objasnila da je stvarnost potpuno drugačija. Kao dijete doživjela je ozbiljnu ozljedu na vodi.

- Dobila sam 19 šavova - otkrila je te naglasila da je upravo ta nesreća uzrok tome što joj jedno oko prirodno izgleda malo drukčije od drugog.

Zato je, kaže, potpuno pogrešno povezivati te sitne razlike s operacijama: „Da sam imala nešto rađeno, lice bi mi bilo ravno, simetrično.“

storyeditor/2025-12-03/profimedia-1056161603_97CACvW.jpg
Foto: reuters

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 14
FOTO Gdje su danas 'Kućanice'? Susan nije nastavila uspješno, Lynette je bila iza rešetaka
PROŠLO VIŠE OD 20 GODINA

FOTO Gdje su danas 'Kućanice'? Susan nije nastavila uspješno, Lynette je bila iza rešetaka

Serija je počela s prikazivanjem 2004. godine. Trajala je osam sezona, a glavne uloge pripale su: Teri Hatcher (Susan), Marcia Cross (Bree), Eva Longoria (Gabrielle) i Felicity Huffman (Lynette)
Kći brkate folk zvijezde hvali se luksuzom, a ima što i pokazati
POZNATA INFLUENCERICA

Kći brkate folk zvijezde hvali se luksuzom, a ima što i pokazati

Đina Džinović, kći legendarnog Harisa Džinovića, na Instagramu svoje pratitelje često počasti fotografijama s putovanja, a ona su uvijek itekako luksuzna. Tako se nedavno vratila iz Barcelone, a sada je ponovno otputovala na Azurnu obalu
Evo što vas čeka u omiljenim sapunicama: Jakov obeća Katarini da će ostaviti Teodoru
PREGLED TJEDNA

Evo što vas čeka u omiljenim sapunicama: Jakov obeća Katarini da će ostaviti Teodoru

Doznajte što vas očekuje ovog tjedna u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Kumovi', 'U dobru i zlu', 'Cacau'...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025