FILMSKI FIJASKO

Svi uzdišu za njome, ali njezine filmove ne gledaju: Sydney Sweeney govorila o neuspjehu

Piše Nadia Reškovac,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Mario Anzuoni

Nakon niza bolnih odbijanja i kino-fijaska koji je šokirao Hollywood, Sydney Sweeney konačno je progovorila bez filtera. Zvijezda Euforije otkrila je koliko su je neuspjesi pogodili

Hollywoodska miljenica Sydney Sweeney (28) ovih dana otvoreno govori o - odbijanju, propalim projektima i brutalnoj realnosti filmske industrije.

Variety’s 2025 Power of Women: Los Angeles event in Beverly Hills
Foto: Mario Anzuoni

Zvijezda Euforije, koja je u subotu zapalila društvene mreže provokativnom fotografijom, pojavila se na crvenom tepihu u New Yorku na premijeri nadolazećeg trilera The Housemaid i podijelila savjete glumcima početnicima.

- Iskreno, radite to samo ako to stvarno volite - rekla je za magazin People.

- Morate voljeti glumu više od ičega, jer je jako teško. Više puta čut ćete ‘ne’ nego ‘da’. Moraš naučiti živjeti s odbijanjem. Ako to voliš u svojoj srži, sve ostalo prestaje biti važno - dodala je.

Sydney Sweeney at the NY Premiere for "HOUSEMAID" in NYC - 02 Dec 2025
Foto: Profimedia

Njezine riječi stižu samo nekoliko tjedana nakon što je film Christy doživio pravi debakl na kino-blagajnama. Biografska drama, u kojoj Sweeney glumi boksačku legendu Christy Martin, objavljena je 7. studenoga i zaradila tek oko 1,3 milijuna dolara - mizeran prosjek od svega 649 dolara po dvorani.

sve za slavu Obitelj se zbog Sydney preselila u Los Angeles, a zatim su bankrotirali: Ona je krivila sebe
Obitelj se zbog Sydney preselila u Los Angeles, a zatim su bankrotirali: Ona je krivila sebe

Ipak, Sydney ne gubi entuzijazam. Nakon premijere ponosno je objavila na društvenim mrežama.

- Neizmjerno sam ponosna na ovaj film, na redatelja Davida Michôda, na priču koju smo ispričali. Ponosna sam predstavljati nekoga tako snažnog i izdržljivog kao što je Christy Martin - napisala je Sweeney.

Naglasila je kako je smisao filma puno veći od brojki i zarade.

- Ovaj film govori o preživljavanju, hrabrosti i nadi. Podigli smo svijest o obiteljskom nasilju i ako je samo jedna žena pronašla snagu da napravi prvi korak prema sigurnosti - uspjeli smo - objavila je.

Foto: Instagram

Sweeney je i ranije okusila gorčinu financijskog neuspjeha. 'Madam Web', akcijski film iz 2024. u kojem je glumila uz Dakotu Johnson, imao je budžet od 80 milijuna dolara, a u prvom vikendu zaradio tek 15,1 milijun.

DRAMA IZA KULISA Skupa glume, no neće se skupa pojaviti u javnosti?! 'Zendaya izbjegava Sydney, nije ni čudo'
Skupa glume, no neće se skupa pojaviti u javnosti?! 'Zendaya izbjegava Sydney, nije ni čudo'

Unatoč svemu, Sydney ne staje. Njezini obožavatelji uskoro će je gledati u filmu The Housemaid, koji u kina stiže 19. prosinca. U njemu glumi Millie, kućnu pomoćnicu koja pokušava ostaviti mračnu prošlost iza sebe. Poslodavci su joj savršeni naizgled - likovi Amande Seyfried i Andrewa Winchestera - dok se njihov sjaj ubrzo ne počne opasno ljuštiti.

Film je opisan kao 'zavodljiva igra tajni, skandala i moći', a redatelj Paul Feig tvrdi kako je kemija između Sweeney i Seyfried 'doslovno van svake kontrole'.

GLUMAČKA SNAGA Lauren Sanchez je pohvalila Sydney: Ona zaslužuje Oscara
Lauren Sanchez je pohvalila Sydney: Ona zaslužuje Oscara

The Housemaid je snimljen prema hit-romanu Freide McFadden. Hoće li ovaj put sreća napokon okrenuti leđa odbijanjima i kino-fijaska, ostaje nam vidjeti - ali Sydney je, sudeći po svemu, spremna na još jednu rundu.

