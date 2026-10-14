Sylvester Stallone otkrio koliko će potrošiti na kćerinu svadbu: 'Ne smijem ići u mirovinu'

Sylvester Stallone (80) nedavno je na Instagramu objavio kako mu se udaje kćer Sophia, a sada je u emisiji 'Live with Kelly and Mark' otkrio kako će njeno vjenčanje skupo platiti.

- O, čovječe, gotovo me sram to reći, ali ne mogu u mirovinu. Ne mogu u mirovinu, kazao je glumac na pitanje voditeljice koliko planira izdvojiti za kćerino vjenčanje.

- Ozbiljan sam, dodao je Stallone. Sophia (30) objavila je zaruke s dečkom Michaelom Sheehanom 28. kolovoza, a Stallone je pohvalio svog budućeg zeta nazvavši ga 'sjajnim dečkom'. Otkrio je i da je Sheehan od njega zatražio blagoslov prije nego što je zaprosio Sophiju.

- Rekao sam mu: ‘Wow, sretno, prijatelju, našalio se glumac. Stallone sa suprugom Jennifer Flavin ima tri kćeri, Sophiju (30), Sistine (28) i Scarlet (24), a sa prvom suprugom dobio je dva sina, Seargeoha (47) i Sagea, koji je preminuo 2012. u dobi od 36 godina. Flavin je u jednom intervjuu otkrila kako upravo Sophia najviše sliči slavnom ocu.

- Imaju vrlo poseban odnos. Razmišljaju slično, čak imaju i iste geste. Sophia je ljubav njegova života, rekla je Flavin, a prenosi People.