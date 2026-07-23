Tajčin najmlađi sin u Fužinama ima svjetsku premijeru svog kratkometražnog filma

Pjevačica Tajči ovih se dana nalazi u Gorskom kotaru, točnije na festivalu Cinehill koji se održava u Fužinama. Naime, njen najmlađi sin, Blaise Cameron, redatelj je kratkometražnog filma 'Pogled je bio sve' koji će svoju svjetsku premijeru imati upravo na Cinehill festivalu večeras u 21 sat.



Tajči, pravog imena Tatjana Cameron, sudjelovala je u realizaciji sinovog filma, a ovaj mladi američki filmaš nakon premijere predstavit će se publici.

Podsjetimo, Tajči ima tri sina, najstarijeg Dantea, srednjeg Evana te najmlađeg Blaisea kojeg bodri u Fužinama. Tajči je sinove dobila u braku sa suprugom Matthewom Cameronom, američkim glazbenikom i producentom, koji je preminuo 2017. godine nakon borbe s rakom.

Festival Cinehill međunarodni je filmski festival koji okuplja ljubitelje filma, redatelje, glumce i filmske profesionalce iz Hrvatske i inozemstva, a posjetitelji svakog ljeta mogu pogledati brojne domaće i strane filmove.